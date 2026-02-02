我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅啦啦隊UniGilrs公布新球季發表會資訊。（圖／翻攝自UniGirls臉書）

日韓女孩齊聚 國際化成新球季關鍵字

▲趙娟週赫然出現在女孩粉絲簽名會名單中。（圖／翻攝自UniGirls臉書）

新視覺、新制服、新氣象 主題曲一次公開

統一獅今（2）日正式公布《2026 UniGirls 新球季發表會》售票與活動資訊，隨著完整出席名單曝光，立刻在球迷與啦啦隊粉絲圈掀起討論熱潮，其中最受矚目的亮點，莫過於冬季休息許久、久未公開露面的趙娟週（MIMI）赫然在列，消息一出，立刻被解讀為她新球季將續留台灣，繼續以UniGirls身分與球迷見面，也讓不少支持她的粉絲直呼：「終於等到了！」同時預計將在3月1日公布新成員。此次公布的出席名單中不僅可見熟悉的UniGirls成員，也集結多位韓籍與日籍啦啦隊女孩，包括文慧真、安惠志，以及來自日本的Chihiro、Nozomi等人，展現統一獅近年持續深化國際應援陣容的方向，球團透過跨國成員配置，成功吸引不同族群關注，也讓新球季尚未開打，話題就已提前發酵，粉絲普遍期待現場能看到多元風格同台的畫面。除了既有成員與話題人物續留，統一獅也同步預告，新球季將迎來新血加入，依目前資訊判斷至少會有5-9名新成員正式亮相，新舊交替向來是各隊啦啦隊每年最受關注的環節之一，這次在發表會中安排「新成員介紹與表演」，也被視為球團釋放的重要訊號，讓外界提前感受2026年應援團隊的整體走向與氣氛。《2026 UniGirls 新球季發表會》將於3月1日（日）13:00至16:30，活動內容相當豐富，包含年度視覺形象發表、新制服亮相、2026 年度主題曲公布，以及新成員登場演出，最後還安排簽名會與商務特區限定拍照會，讓購票粉絲能近距離與心目中的女神互動，堪稱新球季前最重要的暖身活動。本次活動將於2月6日（五）中午12:00起開賣，購票管道為全台統一超商ibon機台及ibon網路售票系統，全程採實名制，每人限購一張。票價分為商務特區1680元、豪經特區1280元以及經濟特區880元，各區再細分A至E組，對應不同簽名會成員名單，其中B區簽名會名單包含趙娟週，也再次佐證她新球季動向備受關注，想一睹女神風采的粉絲，勢必得把握搶票時機。