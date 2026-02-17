農曆新年將至，《NOWNEWS今日新聞》替大家整理出適合過年追劇的榜單，蓋了2026年1月底到2月初的熱門戲劇，包括陸劇《許我耀眼》、《軋戲》、《雙軌》 、《玉茗茶骨》、《女神蒙上眼》 ，韓劇《愛情怎麼翻譯？》以及韓國戀愛實境節目《單身即地獄》、《換乘戀愛4》，台劇則是《何百芮的地獄戀曲》、《如果我不曾見過太陽》等等。
以下為本文重點
《何百芮的地獄戀曲》
《如果我不曾見過太陽》
《愛情怎麼翻譯？》
《換乘戀愛4》
《單身即地獄》
《雙軌》
《許我耀眼》
《軋戲》
《玉茗茶骨》
《女神蒙上眼》
- 播出資訊： 2026年1月開播
- 播出平台：Netflix、MyVideo
- 卡司介紹： 郭書瑤、姚淳耀、鍾瑤、孫可芳、林暐恆
- 劇情介紹： 主角何百芮（郭書瑤 飾）是一個平凡的 30 歲台北女性。她原本的人生規劃非常完美：努力存錢、買了房子，準備與交往多年的男友步入婚姻。結果在 30 歲生日當天，她意外發現自己被分手。前男友不僅劈腿，還讓她獨自背負房貸。這場「地獄般的失戀」徹底打碎了她的生活，也成為她轉型為「失意系網紅」的契機。
- 播出資訊： 2025年11月開播
- 播出平台：Netflix
- 卡司介紹： 曾敬驊、李沐、柯佳嬿、江齊、程予希
- 劇情介紹： 曾敬驊飾演的「李壬曜」是一名連續殺人犯，受害者都是他的高中同學，因接受紀錄片訪問，對訪問他的女生江齊似乎有特別的情感，也是藉由訪問，回推出他的高中生活，以及案件的核心，李沐、柯佳嬿和江齊的身分令人驚訝。
- 播出資訊： 2026年1月開播
- 播出平台：Netflix
- 卡司介紹：金宣虎、高允貞、福士蒼汰
- 劇情介紹：《愛情怎麼翻譯？》講述一名能精準翻譯六國語言、卻始終讀不懂人心的天才口譯員周浩鎮，與紅遍全球卻極度不擅長表達情感的頂級女星車茂熙之間的愛情故事，兩人在跨國行程中逐漸靠近，卻也因童年創傷、身份差距與誤會不斷錯身而過。當第三者黑澤博直球告白、情感翻譯成為工作的一部分時，周浩鎮被迫面對「愛是否也能被翻譯」的難題，最終，兩人跨越語言、創傷與隔閡，學會用自己的方式說出真心。
- 播出資訊： 2025年10月開播
- 播出平台：愛奇藝
- 卡司介紹： 主持群為 Simon D、李龍真、金叡園、Yura（Girl's Day）。
- 內容介紹： 備受關注的戀綜續作。邀請多對已分手的男女同住一屋簷下，回首往事或找尋新對象。本季在 2026 年初迎來最終配對的高潮，熱度依然居高不下。
- 播出資訊：2026年1月開播。
- 播出平台：Netflix
- 卡司介紹：洪真慶、李多熙、曺圭賢、韓海與金珍映DEX共同主持
- 劇情介紹： 這部綜藝已成為戀愛實境教科書，不只是在看男女談戀愛，更像是在看一場精彩的心理博弈與視覺盛宴，高顏值明星化的素人、觀察室主持人的精闢分析都是看點。
- 播出資訊： 2025 年 12 月開播。
- 播出平台：愛奇藝
- 卡司介紹： 虞書欣、何與、費啟鳴。
- 劇情介紹： 改編自時玖遠同名小說。講述姜暮（虞書欣 飾）與靳朝（何與 飾）這對曾以為是親兄妹的青梅竹馬，在多年重逢後，打破身分界線，在黑暗與救贖中尋找彼此。
- 播出資訊：2025年9月開播。
- 播出平台：Netflix
- 卡司介紹： 趙露思、陳偉霆
- 劇情介紹： 這部劇改編自張悅然的小說《大喬小喬》，由趙露思與陳偉霆主演。它最精彩的地方在於，這不是一部傻白甜的偶像劇，而是一場「騙子遇到高端獵人」的假面婚姻博弈。
- 播出資訊：2026年1月開播。
- 播出平台：愛奇藝
- 卡司介紹： 陳星旭、盧昱曉、代旭。
- 劇情介紹： 改編自祖樂的同名小說。講述平凡女性胡羞（盧昱曉 飾）在未婚夫失蹤後，意外進入一家「劇本殺」俱樂部，並神祕地穿梭到一個諜影重重的漫雪年代。她在戲中與王牌 NPC 肖稚宇（陳星旭 飾）展開一場戲裡戲外、虛實交錯的懸疑甜蜜愛戀。
- 播出資訊：2026 年1月開播。
- 播出平台：愛奇藝
- 卡司介紹： 侯明昊、古力娜扎、陳若軒、趙弈欽。
- 劇情介紹： 講述年輕狀元郎陸江來（侯明昊 飾）在追查一樁殺妻舊案時遇襲失憶，淪為低階馬夫，幸得茶王之女榮善寶（娜扎 飾）搭救。兩人在權力鬥爭中聯手整頓家族、開拓茶道，最終偵破奇案並締結良緣。
- 播出資訊：2026年1月25日起開播。
- 播出平台：愛奇藝
- 卡司介紹： 辛芷蕾、林雨申、張藝上、鄭希怡。
- 劇情介紹： 一部強強對決的律政劇。辛芷蕾飾演唯利是圖、只求勝訴的「常勝律師」唐盈盈，與林雨申飾演的資深合夥人康俊在職場與法庭上火花四射。兩人在面對一系列挑戰人性底線的案件後，重新定義了法律的溫度與正義。