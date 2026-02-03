我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庹宗康（左起）、孫鵬、屈中恆2005年起主持《國光幫幫忙》，3人主持風格獨樹一幟。（圖／翻攝自國光幫幫忙臉書）

《國光幫幫忙》停播5年！屈中恆鬆口收攤真相

▲屈中恆（如圖）認了《國光幫幫忙》當年收視率不如預期，長年下來觀眾疲軟，電視台只好忍痛割捨。（圖／翻攝自屈中恆IG）

屈中恆、孫鵬、庹宗康2005年起主持《國光幫幫忙》，3人3色主持風格獨樹一幟，庹宗康霸氣、真性情，孫鵬冷面笑匠、感性，屈中恆誠懇、好好先生，3個如兄弟般的老友無話不談，讓觀眾感受到放鬆、互信且帶點粗獷的氛圍，可惜節目於2021年播畢收攤，不少忠實觀眾惋惜，屈中恆日前於社群IG發布短片，劈頭喊話庹宗康與孫鵬：「希望我們下次還能夠再合作綜藝節目，怎麼樣！」分享道當年《國光幫幫忙》的合作幕後，被問及庹宗康與孫鵬好不好相處？屈中恆打趣笑喊：「這怎麼可能呢！我們這個節目，比較按照個人性格分工，庹宗康比較會講話，所以拉主key，孫鵬比較酷，他是大哥，我呢看起來比較衰，就是被欺負的角色。」屈中恆也透露主持《國光幫幫忙》最困難的地方，當時初次接觸主持、一開始相當不熟悉，「就算想要插科打諢，也真的沒那麼容易，要有一定的反應、知識含量，才有辦法做到。」至於做了16年的節目，最終為何收攤？屈中恆認了收視率不如預期，長年下來觀眾疲軟，電視台只好忍痛割捨，並喊話庹宗康與孫鵬未來有機會再開新節目合作，表示期待萬分。《國光幫幫忙》是台灣三立電視的一檔綜藝談話性節目，初始主持群為孫鵬、屈中恆、庹宗康等3人，經過兩次改版後，末任主持群為庹宗康、張立東、風田、李玖哲、阿樂、阿倉、馬力歐以及無尊，2019年起受到觀眾收視習慣改變、新冠狀病毒疫情等影響，導致製作困難、入不敷出，最後製作方宣布節目將於2021年6月17日最後一集播畢後收攤，劃上句點。