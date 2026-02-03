在台灣社群平台快速演進、內容競爭白熱化下，掌握社群的YouTuber逐漸成為號召力十足的品牌，我們稱之為KOL（Key Opinion Leader；關鍵意見領袖）。根據行銷網站AsiaKOL透過AI數據分析，2025 Top 20 KOL排行榜出爐，冠軍由YouTuber長青樹「蔡阿嘎」奪下，後依序為PanSci 泛科學、黃阿瑪的後宮生活、小象愛出門、那對夫妻、大蛇丸，第7名至第10名則為Aries艾瑞絲、陳彥婷、Joeman、一隻阿圓，蕾菈、好味小姐、千千等則爆冷跌出10名之外。
根據行銷網站AsiaKOL，透過AI資料整理出2025年KOL社群表現、粉絲數、話題影響力以及內容成效，進行分析，冠軍由YouTuber長青樹「蔡阿嘎」奪下，後依序為PanSci 泛科學、黃阿瑪的後宮生活、小象愛出門、那對夫妻、大蛇丸。
榜首蔡阿嘎自2007年開始拍片，主頻道目前擁有254萬位訂閱者，1181部影片總觀看次數達7億7千萬多次，至今過了19年，仍於KOL圈屹立不搖，關鍵原因在於，他不只依賴單一平台，而是在Facebook、Instagram、Threads等多平台同步運營，同時調整內容風格與更新節奏，穩定輸出高度信任感，展現堅強的長期影響力。
蔡阿嘎投入創作多年，至今求新求變，備受觀眾喜愛，他於北部擁有7間房產，加上嘉義共有9間，年收入至少千萬起跳，養活公司團隊、一家四口等，不少網友都分析，「他賺了幾十年了YT長青，7間房有什麼稀奇的」、「超早期開始賺，很少人能掌握一個世代的自媒體流量，有錢很正常吧」、「嘎哥已經是業界最頂尖！超強！」
榜單中顯示，不同於趣味風格的蔡阿嘎，亞軍是科學知識類型的「PanSci 泛科學」，乘上短影音盛行的潮流，將科學與生活、政策、社會議題串聯起來，風格深入淺出、結構清晰、圖解活化，扮演了重要的「闢謠」角色，提供正確科學觀點，頻道目前擁有113萬位訂閱，1308部影片總觀看次數達1億7千萬多次，影響力十足。
值得一提的是，靠著開箱實測聞名的Joeman、生活趣味類型影片的一隻阿圓分別名列第9、10名，走嗆辣路線的蕾菈位於第14名，好味小姐第15名，小A辣第16名，泱泱LYNN第17名，千千第18名，名次卻差強人意，看得出持續活躍社群、有個人特色還不夠，能否將曝光聲量轉化成有效累積資產，在時代更迭快速之下，愈趨重要。
♦️2025 20大KOL排行榜
TOP1 蔡阿嘎
TOP2 PanSci 泛科學
TOP3 黃阿瑪的後宮生活
TOP4 小象愛出門
TOP5 那對夫妻
TOP6 大蛇丸
TOP7 Aries艾瑞絲
TOP8 陳彥婷
TOP9 Joeman
TOP10 一隻阿圓
TOP11 豆漿 - Soybean Milk
TOP12 貓貓蟲-咖波
TOP13 人類超有病Baxuan
TOP14 蕾菈 Lyla
TOP15 好味小姐
TOP16 小A辣
TOP17 泱泱LYNN
TOP18 千千進食中
TOP19 Sandy 珊迪
TOP20 飆捍
🔺資料來源－
蔡阿嘎IG、AsiaKOL
