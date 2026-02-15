我是廣告 請繼續往下閱讀

昔日知名主播薛楷莉捲入詐欺取財疑雲！其富商前男友邱姓男子，指控薛女假藉新聞界與黑道人脈，宣稱可協助處理債務糾紛，誘使其提領420萬元鉅款並由警方護送交付，事後才知受騙。然而，薛女律師反擊指出，當時派出所當初點收的10萬元、護鈔申請的50萬元，到現在提告主張的420萬元，數字存在數十倍落差，如今案件不僅讓名人隱私浮上檯面，更讓這項便民的「警方護鈔」服務再度引發社會關注。究竟這項看似神祕的服務應如何申請？又具備哪些資格限制？《NOWNEWS今日新聞》為您深入解析。案件回顧到2022年，薛楷莉得知邱姓男友有債務糾紛，宣稱可透過新聞台人脈，花錢找道上兄弟擺平，因此邱男從銀行提領420萬現金，還向警方申請護鈔，把裝有現金的袋子交給薛楷莉，送到中天新聞台給友人，事後，邱男多次詢問進度未得到回覆，打電話給友人確認，才察覺遭薛楷莉詐騙，提告詐欺取財罪。面對指控，薛楷莉的委任律師陳亮佑反擊，該筆款項的交付細節充滿疑點。律師指出，邱男所謂裝有鉅款的手提包，實際上卻是重量過輕的雙肩背包，且現場並未開袋確認。更令人不解的是，案件相關紀錄中的金額出現嚴重分歧：從派出所當初點收的10萬元、護鈔申請的50萬元，到現在提告主張的420萬元，數字存在數十倍的驚人落差。儘管薛楷莉全盤否認涉案，並強調自己遭人設局，案件目前仍由司法釐清中。不過，這起糾紛也意外讓警方的「護鈔服務」成為討論焦點。事實上，護鈔並非權貴專利，也並非只有年節才能申請，只要民眾、公司行號等在領取或存入大筆現金時有安全疑慮，都可以直接撥打110、親自前往鄰近派出所，或是請金融機構行員代為聯絡。至於申請護鈔並沒有金額門檻限制，即便金額不多，只要民眾有需求，警方都不會拒絕。不過，資深員警透露，雖然護鈔不限金額門檻，但在實務運作上，警方通常會先了解民眾提取的具體金額。一般而言，護送金額至少需達五位數（萬元）以上，警方才會正式派遣警力支援；若僅是提取數千元便申請護鈔，在警力資源有限的情況下，員警通常會採取委婉勸導或拒絕，以確保警力資源能放在真正具備急迫性與高風險領域中。