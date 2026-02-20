我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋智孝是南韓知名主持人，但大家不知道的是，她其實是以電影出道，最賣座的作品為《霜花店：朕的男人》。（圖／資料照）

宋智孝成名起點是19禁片！大尺度床戲讓她被看見

宋智孝轉型成功 搞笑不做作感入選《Running Man》主持人

每到過年長假，影迷總會重溫歷年話題大片，其中最具代表性的案例之一，就是曾演出19禁電影《霜花店：朕的男人》的宋智孝。這部2008年上映、製作費破102億韓元（約台幣240萬元）的古裝情慾電影，以高麗王朝為背景，結合同性情感、權力鬥爭與大量大尺度床戲，在當年掀起極大爭議，也讓首次在大片中擔任女主角的宋智孝被直接推上話題。不同於許多女星拍完限制級作品後被定型、甚至消失，她卻在爭議之後成功轉向綜藝跑道，如今不只穩坐《Running Man》固定班底，還親自當老闆經營內衣品牌副業，成為從「D槽片女星」走到賺錢CEO的少見成功路線。說到宋智孝，現在觀眾第一時間想到的，多半是《Running Man》的王牌ACE、自然不做作的綜藝感，以及和成員們多年累積、幾乎像家人般的默契，但她的演藝起點其實是在電影圈，早在2003年，她就透過電影《斷魂梯》正式踏入影壇，真正讓名字被市場記住的關鍵轉捩點，則是2008年接下製作規模破百億韓元的《霜花店：朕的男人》。這是她首度在高規格商業大片中擔任女主角，飾演捲入國王、護衛隊長與王權鬥爭核心的王后角色，情感層次複雜，戲份吃重，加上片中床戲在當年韓國主流商業電影中屬於少見的大尺度設定，不只數量多、尺度也超高，甚至包含多種體位和裸體畫面，話題自然迅速發酵，也讓宋智孝一舉打開知名度。《霜花店：朕的男人》本身話題性極高，趙寅成與朱鎮模的同性情感線甚至一度蓋過其他討論焦點，但宋智孝仍憑穩定表現留下存在感，該片最終累積374萬觀影人次，至今仍是她主演電影中票房最高的一部，也被視為她演藝生涯的重要轉捩點。電影熱度尚未退燒，她隔年便以來賓身分登上綜藝《家族的誕生》，頂著亂髮、跳舞放飛的模樣，與電影裡王后的形象形成強烈反差，真實的個性意外引爆討論，也讓製作團隊看見她的綜藝潛力，最終促成她加入《Running Man》成為固定班底，人生路線正式大轉彎。不過宋智孝的翻紅路並非一路順風，她2023年曾遭前經紀公司欠薪高達9億韓元（約台幣2300萬），還一度被反告挪用公款，所幸最終透過司法還清白。也因為經歷這些現實衝擊，她把重心拉回自己手上，2024年底親自創立內衣品牌NINA SSONG，公司初期僅有2名員工，她從設計、選布到銷售幾乎一手包辦，甚至親自下海擔任模特兒拍攝形象照。但品牌初期訂單慘淡，她在節目中坦言一天只有1、2筆，但靠著《Running Man》好友金鍾國、池錫辰力挺曝光，銷量逐漸回溫，副業版圖慢慢站穩。大家也別看宋智孝在《Running Man》裡總是負責搞笑，其實她出道前曾是模特兒，高中時期的她就多次收到演藝圈挖角，卻因父母反對而作罷，直到大學畢業前夕，她在狎鷗亭某百貨公司前的小咖啡店打工，準備辭職時因臨時被請求多留一週，意外在那段時間被星探發掘，2001年以雜誌封面模特兒身分正式出道。據國中同學回憶，宋智孝在國中3年級時轉學過來，全校師生曾排隊圍觀她的外貌，甚至有人當面抓著她的肩膀確認「真的有那麼漂亮嗎？」這段學生時期的插曲，驗證她早期就具備高辨識度。