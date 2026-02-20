我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海馬士多管火箭系統發射車。（圖／記者呂炯昌攝）

▲「海馬士」多管火箭系統首度在台實彈射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05.12）

立法院上（1）月30日舉行第4會期最後一次院會，在藍白優勢下，行政院版1.25兆元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」9度遭到封殺，反倒是民眾黨版軍購特別條例在無異議下順利付委審查。不過，不管是行政院還是民眾黨版本軍購特別條例都將對美採購82套M142「海馬士」多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，又稱為海馬斯），連同陸軍已採購的29套，國軍海馬士多管火箭系統將高達111套，僅次於美國400套，數量位居世界第二多。海馬士多管火箭系統分爲多管火箭系統與底盤，前者由美國洛克希德馬丁公司製造、後者由英國航太（BAe）生產，曾參與伊拉克內戰、阿富汗戰爭、敘利亞內戰、烏克蘭戰爭，因在烏克蘭頻運用這款軍備對抗俄羅斯入侵，讓它的知名度大開。而陸軍原計劃採購11套海馬斯多管火箭系統，但因購買的40輛M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲面臨美方已無現貨可交，因此改再增購18套海馬斯。截至2023年簽約採購總數達到29套，2024年已經交付11套。另外，射程可達300公里、具導向功能的64枚陸軍戰術飛彈，最後增購至84枚。海馬士交付後，與M1A1T戰車成為陸軍最新銳武器，海馬士與M1A1T戰車也一同登上陸軍2025年形象桌曆封面。2025年5月12日，國防部邀請媒體前往屏東九鵬基地採訪「年度精準射擊操演」，在國防部長顧立雄親自視導下，海馬士多管火箭首度在台實彈射擊，11套「海馬士」發射車全都參與實彈射擊。陸軍五八砲指部在同年7月4日舉行海馬斯多管火箭飛彈連成軍典禮，成軍第4天就立即參加漢光41號演習，今年1月底「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」中，國防部首度將海馬士多管火箭系統投入國軍春節加強戰備操演。在海馬士多管火箭系統採購數量將高達111套後，軍方規劃將海馬士系統部署至澎湖與東引，搭配射程達300公里的「陸軍戰術飛彈」 ATACMS，打擊範圍將從海峽中線大幅向中國大陸內陸延伸，能鎖定福建、浙江境內的共軍軍港及飛彈基地、機場實施攻擊