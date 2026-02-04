我是廣告 請繼續往下閱讀

越南近期出現一波另類投資風潮，不少民眾不再追逐價格高漲的黃金與白銀，轉而把目光投向「銅」。北部寧平省一名女子日前豪砸1億越南盾，一口氣買下200公斤銅條，認為「金屬價格遲早都會漲」，相關話題在社群平台快速發酵，引發市場關注。這名女子表示，她是在網路社團看到有人討論「囤銅取代囤金」，才決定親自嘗試。由於臨近農曆新年，市面上出現刻有吉祥、風水圖騰的銅條，零售價格幾乎是工業銅價的兩倍，但她仍看好後市，直言就算沒賺到，「最差也能拿來做祖先祭祀用品」。隨著話題升溫，投資熱潮也迅速蔓延到商家端。河內有工坊業者透露，新品銅條一推出，一週內就賣出超過一公噸；也有企業主改送「銅條禮盒」給員工，認為既新奇又具保值想像，甚至可能在未來帶來額外收益。不少珠寶店與金屬商也順勢加入戰局，在河內、太原市與胡志明市都能看到銷售銅條的店家。有業者透露，有批發買家直接開車來載貨，一次就是上百公斤，顯示市場熱度不低。不過，專家提醒，這波「囤銅潮」背後潛藏風險。分析師指出，銅屬於供應量充足的工業金屬，與具有高度流動性的黃金、白銀不同，許多買家其實是陷入「錯失恐懼症」（FOMO），在不了解基本面下跟風進場。已有投資人為此付出代價。一名短線交易者坦言，他看準社群熱度買進銅材加工轉售，卻發現幾乎「有賣無買」，最後只能認賠出清。專家也提醒，實體銅容易氧化、變色，轉售時多半只能賣給回收商、價格大打折扣，建議若看好銅價走勢，應透過合法商品交易市場操作，避免把投資變成一堆沉重又難變現的金屬。