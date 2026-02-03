氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（3）日大陸冷氣團略減弱，北台灣偏冷，其餘地區白天舒適、早晚寒冷，東半部仍有零星降雨。明日至週四冷氣團逐日減弱，但受輻射冷卻影響，部分地區清晨低溫可能跌破10度。週五午夜鋒面報到，北台灣轉雨降溫，週六至下週一將有一波「很強」冷空氣南下，寒流等級機率提高，局部平地低溫恐降至6度以下。
今晨最低溫苗栗公館11.8度！冷氣團減弱、日夜溫差大
吳德榮指出，昨日各地最高氣溫約落在19至29度之間，今（3）日清晨最新觀測顯示，東半部雲量偏多並出現降水回波，大台北東側及東半部有局部降雨情形。截至清晨5時02分，全台平地最低溫出現在苗栗公館鄉11.8度，其次為台南楠西區12.0度、台中后里區12.1度，各地平地最低氣溫大多介於12至13度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日大陸冷氣團略為減弱，但北台灣仍感偏冷，其餘地區白天體感舒適、早晚偏冷。整體水氣趨於減少，北部多雲，中南部天氣晴朗，東半部仍可能出現零星短暫降雨。今日各地氣溫預估為北部13至21度，中部13至28度，南部13至28度，東部13至25度。
明日至週四（4至6日）期間，大陸冷氣團將逐日減弱，各地白天普遍晴暖舒適，但早晚氣溫仍偏低，受夜間輻射冷卻影響，部分縣市平地最低氣溫可能降至10度以下，日夜溫差明顯，民眾需特別留意衣著調整。
週五鋒面抵達「寒流要來了」！平地低溫跌破6度 下週三轉雨再迎冷空氣
週五（6日）午夜前後將有鋒面抵達，北台灣率先轉為降雨並開始降溫。週六（7日）中部以北天氣濕冷且有降雨，氣溫隨時間越晚越低；週日與下週一（8、9日）各地則轉為晴冷天氣。
週六至下週一期間，有一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬顯示強度略為上修，達到「寒流」等級的機率提高，台北測站低溫可能接近10度，本島部分縣市平地最低氣溫也有機會降至6度以下，仍需持續觀察各國模式後續調整。不過吳德榮也強調，儘管冷空氣強度顯著，但與過往所稱的「霸王寒流」仍有明顯差距，兩者不宜相提並論，「實在差太多了！」
下週二（10日）白天起至週三（11日），冷空氣將逐日減弱，各地維持晴朗，白天氣溫回升，但因夜間輻射冷卻效應，清晨部分縣市低溫仍可能落在10度以下。週三（11日）晚間，另一波冷空氣南下，迎風面雲量增加並轉為有雨；至下週四（12日）天氣再度好轉，但整體仍偏冷。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
下週二（10日）白天起至週三（11日），冷空氣將逐日減弱，各地維持晴朗，白天氣溫回升，但因夜間輻射冷卻效應，清晨部分縣市低溫仍可能落在10度以下。週三（11日）晚間，另一波冷空氣南下，迎風面雲量增加並轉為有雨；至下週四（12日）天氣再度好轉，但整體仍偏冷。