▲三上悠亞日前上節目大談自己過往在拍攝成人影片的經歷。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

週邊商品拍賣價 本人也嚇一跳

▲三上悠亞坦言自己被經紀公司下封口令，不得透露當年片酬。（圖／記者張一笙攝）

千萬名錶成線索 巧妙回應外界追問

▲三上悠亞（右）如今來台加入職籃啦啦隊。（圖／記者張一笙攝）

啦啦隊女神、日本前成人天后三上悠亞近日登上綜藝節目，再度成為話題焦點，已於2023年自成人影像圈引退的她近年積極轉型藝人身分，活躍於各大綜藝與時尚領域，這回在節目中罕見回顧過往從業經歷，直言自己沒辦法公開自己片酬，因為當年被經紀公司下「封口令」，不過她在節目中提到自己的片酬可以買房、買千萬日圓手錶當引退禮物等言論，推測出她過往片酬恐2000萬日圓（約400萬元新台幣）起跳。節目中三上悠亞分享一段讓自己至今難忘的經驗，她透露過去曾在網路拍賣平台看到一張附有自己體毛的交換卡被拿來競標，原本底價僅約1000日圓，沒想到價格一路飆升，最終以高達 300 萬日圓成交，她當下得知結果後忍不住笑說：「原來我的毛髮這麼有價值。」這段回憶一出，現場一片譁然，也讓外界再度感受到她當年在市場上的驚人影響力。除了拍賣軼事，三上悠亞也在節目中談到外界長年好奇的「片酬問題」，她坦言在擔任女優時期，只要有人詢問相關收入，經紀公司都會再三提醒「絕對不能公開」，她表示，這並非個人選擇而是整個產業的潛規則，因為每位女優條件、合約與市場定位不同，一旦金額曝光，容易引發比較甚至談判糾紛，因此公司對此採取全面封口策略。儘管對實際片酬避而不談，三上悠亞仍用另一種方式給出「暗示」，她透露自己在正式引退前，曾購入一只價值約1000萬日圓的高級手錶作為送給自己的紀念禮物，當被來賓追問是否能從中推測收入規模時，她僅露出微笑幽默表示：「詳細內容還是不能說！」希望外界多多包涵，這種不正面回答，反而讓討論熱度持續延燒。事實上，三上悠亞過去以本名鬼頭桃菜身分出道，曾是女團SKE48成員，後來因緋聞事件退團，轉戰成人圈後迅速爆紅，引退後如今轉戰台灣擔任職業籃球啦啦隊成員，多年來她的收入始終是粉絲與業界熱議話題，她本人過往也曾透露出道時的酬勞「足以買下一戶東京都世田谷區的中古住宅」，如今再度於節目中談及金錢，依舊選擇低調以對，也為這段傳奇生涯留下更多想像空間。