一名Threads網友日前收到「金門高粱復刻禮盒」，發現酒標閱讀順序是從右到左，讓親戚孩子好奇地問：「怎麼中文順序是顛倒的？」對此，原PO查資料後發現，台灣1970年代仍處於橫式左右並存階段，直到1980年代才以左至右為主，教育部更是到2004年才正式規範公文書寫方向。貼文曝光後立即引起熱議，許多年輕輩驚呼長知識了，也有不少人想起古早味招牌與字幕的畫面，引發回憶潮。
金門高粱「字倒著唸」真相曝光！22年前台灣才全面改左讀
一名網友近日在Threads分享生活趣事，透露家中收到一盒「金門高粱復刻禮盒」，沒想到親戚家的孩子看到酒標後卻滿臉疑惑，直接詢問「怎麼有幾個標籤是中文順序是顛倒的？」讓原PO當場愣住，才驚覺對年輕世代而言，「橫式從右讀到左」是一種陌生又難懂的書寫方式，反而出生後就是一直習慣從左讀到右，只好特別解釋：「很久以前的商標、字幕是要從右唸到左。」
原PO特地查閱相關資料，這才發現台灣在1970年代左右，其實仍處於橫式文字「左右混用」的過渡階段，直到1980年代，才逐漸以「由左至右」成為主流閱讀方式。更讓他意外的是，教育部直到2004年，才正式規範公文橫式書寫一律採左起，讓他忍不住自嘲：「可能我還太菜了。」
貼文曝光後，引發不少網友共鳴，留言區瞬間變成大型回憶現場，「以前路邊招牌、電影字幕真的都是從右邊開始唸」、「小時候橫式作業如果寫錯方向，還會被老師糾正」、「比較老的標語都是從右往左」。也有人指出：「2004年那個是只有規定公文喔！民間沒有規範，但也可以看得出時代的演變。」
也有不少年輕網友震驚直呼，「這輩子真的沒注意過」、「我一直以為只有匾額才會這樣寫」、「八年級表示，小時候看電影字幕、招牌都是從左往右了」。就連金門酒廠官方帳號都浮出水面留言：「沒想到我也能成為歷史範本。」
台灣改左讀關鍵曝光！內行解答原因：受到歐美影響
對於閱讀方向的演變，熟悉文字史的內行網友表示，橫式由右至左並非錯誤，而是歷史脈絡的延續。隨著歐美文化影響加深，加上電腦與網路全面普及，「由左至右」逐漸成為主流，也加快了書寫習慣的統一，「可能就是台灣人接觸越來越多歐美流行文化，才慢慢變成從左往右，也就是1970到1990這段期間」。
懷舊達人張哲生也曾解析，中文古籍原本採「由右至左直書」，後來出現的橫式匾額，其實是一行一字的直排延伸，源頭可追溯至古代竹簡的書寫方式。他指出，雖然政府在1980年明定公文橫書改為左起，但民間招牌、商號仍長期保留傳統寫法；即便到了今天，直式書寫仍維持由右至左，成為台灣文化中獨具特色的文字風景。
資料來源：Threads、懷舊達人張哲生
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads分享生活趣事，透露家中收到一盒「金門高粱復刻禮盒」，沒想到親戚家的孩子看到酒標後卻滿臉疑惑，直接詢問「怎麼有幾個標籤是中文順序是顛倒的？」讓原PO當場愣住，才驚覺對年輕世代而言，「橫式從右讀到左」是一種陌生又難懂的書寫方式，反而出生後就是一直習慣從左讀到右，只好特別解釋：「很久以前的商標、字幕是要從右唸到左。」
原PO特地查閱相關資料，這才發現台灣在1970年代左右，其實仍處於橫式文字「左右混用」的過渡階段，直到1980年代，才逐漸以「由左至右」成為主流閱讀方式。更讓他意外的是，教育部直到2004年，才正式規範公文橫式書寫一律採左起，讓他忍不住自嘲：「可能我還太菜了。」
也有不少年輕網友震驚直呼，「這輩子真的沒注意過」、「我一直以為只有匾額才會這樣寫」、「八年級表示，小時候看電影字幕、招牌都是從左往右了」。就連金門酒廠官方帳號都浮出水面留言：「沒想到我也能成為歷史範本。」
台灣改左讀關鍵曝光！內行解答原因：受到歐美影響
對於閱讀方向的演變，熟悉文字史的內行網友表示，橫式由右至左並非錯誤，而是歷史脈絡的延續。隨著歐美文化影響加深，加上電腦與網路全面普及，「由左至右」逐漸成為主流，也加快了書寫習慣的統一，「可能就是台灣人接觸越來越多歐美流行文化，才慢慢變成從左往右，也就是1970到1990這段期間」。
懷舊達人張哲生也曾解析，中文古籍原本採「由右至左直書」，後來出現的橫式匾額，其實是一行一字的直排延伸，源頭可追溯至古代竹簡的書寫方式。他指出，雖然政府在1980年明定公文橫書改為左起，但民間招牌、商號仍長期保留傳統寫法；即便到了今天，直式書寫仍維持由右至左，成為台灣文化中獨具特色的文字風景。