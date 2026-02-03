我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亞鵬（右）與王菲（左）雖已離異，但因為彼此所生的女兒李嫣，永遠都是家人。（圖／微博@陽光八卦君）

▲李亞鵬（左）結束與海金哈喜（右）的婚姻，但當他為了嫣然天使兒童醫院的是焦頭爛額，海哈金喜仍發聲挺他。（圖／李亞鵬 微博）

王菲前夫李亞鵬由於兩人女兒李嫣天生患有唇顎裂，為此創辦嫣然天使兒童醫院，要幫助唇顎裂的兒童，沒想到房東調漲房租，醫院積欠相關費用累計超過1.1億台幣。近年來主要經營直播帶貨的李亞鵬，坦承個人能力不足，直播時的平實作風贏得網友好感，72小時內催出32萬網友主動捐款破台幣8600萬元，單場直播銷售額更超過2億多元，據傳王菲和大女兒竇靖童都曾助攻。李亞鵬雖曾主演金庸劇《射鵰英雄傳》、《笑傲江湖》走紅，外界最熟悉他的還是和周迅、王菲的感情花邊，而他因嫣然天使兒童醫院的財務危機，形象意外大翻轉，外界儘管嘲諷他的經營能力，卻由於他在一段31分鐘的影片坦承自己的不足，沒有逃避責任，贏得各方好感，再加上王菲被稱多年來低調支援達台幣1.5億，網友發現李亞鵬其實是善心人士，對他更為欣賞，願意伸出援手。在最近的幾場直播時，李亞鵬穿上領口明顯洗到變形的舊衣，也不再只是推銷要賣上萬的高價紫砂壺，也有白米等平民化商品，讓更多一般民眾能夠提供金援，過程中他曾不慎讓幾粒米掉在桌上，竟如反射動作就撿起來放進嘴裡，平實的作風更得到觀眾的認同，願意行動力挺他。有網友透露王菲大女兒竇靖童低調拜訪直播間幫昔日繼父李亞鵬一把，還語氣溫暖表示：「爸，嘗一口這個酥方。」讓觀眾反應更熱烈，幾萬盒庫存很快被搶光，不到1小時就賣了台幣2千多萬。他的另一任前妻海哈金喜也發聲支持，李嫣也拍了短影音幫忙，曾經親密生活的家人都來背書，也讓外界更能了解他的私下做人。近來勤發社群平台短片的影界大亨向華強之妻、「向太」陳嵐，也在片中直呼李亞鵬「人品沒話說」，只可惜經營能力太差，表示當初籌辦嫣然天使兒童醫院，籌備、募款過程艱辛，就算王菲多年來投入超過台幣1.5億多元，李亞鵬還為了房租等負債上億，公益事業真的不容易運作。向太也呼籲民眾別對明星道德綁架，建議李亞鵬退居幕後擔任顧問或監事，經營就交給專業團隊。