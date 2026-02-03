2026年韓劇有哪些？《NOWNEWS今日新聞》整理今年最受關注的戲劇懶人包，從愛情、驚悚、犯罪到奇幻與時代劇，一整排重量級新作接力登場，卡司與題材規模大升級！包含李聖經跟蔡鍾協主演、2月20日開播的療癒系愛情劇《在你燦爛的季節》；IU和邊佑錫領銜、以虛構君主制為背景的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》；聚焦600億韓元金條走私案、由朴寶英與金聖喆主演的犯罪驚悚劇《賭金》；南宮珉、李雪合作的浪漫驚悚作《婚姻之後》；秀智與金宣虎接棒演出的復古奇幻懸疑劇《魅惑》；李棟旭、金慧峻回歸的高人氣續作《殺人者的購物中心2》；改編自超人氣原作，申敏兒、朱智勛、李鍾碩同台的奇幻愛情劇《再婚皇后》，以及池昌旭、今田美櫻主演的日韓合作浪漫劇《Merry Berry Love》，多部新劇橫跨2026年上半年至下半年陸續推出，也讓今年的追劇清單一次爆滿。
以下為本文重點：
2026年2月20日開播：《在你燦爛的季節》／李聖經、蔡鍾協主演
2026年4月開播：《21世紀大君夫人》／IU、邊佑錫主演
2026上半年開播：《賭金》／朴寶英、金聖喆主演
2026年7月開播：《婚姻之後》／南宮珉、李雪主演
2026下半年開播：《魅惑》／秀智、金宣虎主演
2026下半年開播：《韓國製造2》／玄彬、鄭雨盛主演
2026下半年開播：《殺人者的購物中心2》／李棟旭、金慧峻主演
2026下半年開播：《再婚皇后》／申敏兒、朱智勛、李鍾碩主演
預計2026年開播：《Merry Berry Love》／池昌旭、今田美櫻主演
2026年2月20日《在你燦爛的季節》 李聖經、蔡鍾協主演
《在你燦爛的季節》是韓國MBC預計於2026年2月推出的金土連續劇，由《美好世界》導演鄭翔禧執導、《雖然30但仍17》、《她很漂亮》編劇趙成熙操刀，找來李聖經與蔡鍾協主演，走的是溫柔卻不流於老套的療癒愛情路線。故事圍繞一名因意外失去聽力與記憶的男畫師，與宛如光一般闖進他生命的女設計師相遇後，慢慢修補內心缺口的過程。李聖經飾演成熟穩重的首席設計師宋荷蘭，是家中三姊妹的長女，總是習慣先照顧別人；蔡鍾協則飾演個性開朗、在美國動畫製作公司工作的動畫師鮮于燦，兩人在彼此最破碎、也最燦爛的時刻相遇，交織出一段以陪伴與理解為核心的愛情故事。
📌《在你燦爛的季節》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：愛情、懸疑
編 劇：趙成熙
導 演：鄭翔禧
主 演：李聖經、蔡鍾協
播出日：2026年2月20日
集 數：12
線上看：Disney+
2026年4月《21世紀大君夫人》 IU、邊佑錫主演
《21世紀大君夫人》由新人編劇劉雅仁創作，於2022年8月從997件參賽作品中脫穎而出，拿下2022年MBC劇本徵集大賽長篇類優秀獎，評審團高度肯定其以現代視角重新詮釋君主立憲制的設定，認為作品以男女主角強烈的慾望為起點，循序鋪陳出浪漫愛情與清晰的主題意識，角色性格鮮明、敘事紮實，台詞節奏感十足；本劇同時也是MBC繼《宮》、《宮S》、《我的公主》、《愛上王世子》後，第5部以虛構君主制為背景的戲劇，由曾操刀《我的公主》、《拖旅行箱的女人》的姜大善擔任企劃，透過《金秘書為何那樣》、《還魂》等作穩定展現浪漫喜劇功力的朴峻華擔任主導演，並邀請在第40屆《青龍電影獎》奪下音樂獎的金泰成負責音樂，整體製作陣容一字排開，話題性與完成度備受期待。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍
播出日：2026年4月起（每週五、六 晚間9點40分起）
集 數：12
線上看：Disney+
2026上半年《賭金》 朴寶英、金聖喆主演
《賭金》由《殺人者的記憶法》、《屍落之城》編劇黃造潤攜手《機密同盟》、《搜查班長1958》導演金星勳共同打造，故事核心圍繞一批市值高達600億韓元、來歷不明的金條走私案。朴寶英飾演出身偏遠小鎮的機場安檢員金熙珠，在脫離父母獨立後，低調進入Goldland賭場工作，過著隱忍而平凡的生活，卻因一段突如其來的愛情，意外被捲進金條謀殺未遂事件，成為警方、黑幫與走私組織三方角力追逐的關鍵人物；金聖喆則飾演外號「昱奇」的走私組織成員張昱，表面上刻意接近熙珠，看似伸出援手，實則遊走在保護與掠奪之間，成為最難以辨識立場的危險存在。當金錢、信任與情感同時被推上賭桌，兩人也被迫在慾望與生存之間，押上無法回頭的一注。
📌《賭金》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：犯罪、驚悚、黑色電影、愛情
編 劇：黃造潤
導 演：金星勳
主 演：朴寶英、金聖喆、金熙元、李賢旭、文晶熙、李光洙
播出日：2026年上半年
集 數：未公開
線上看：Disney+
2026年7月《婚姻之後》 南宮珉、李雪主演
《婚姻之後》是一部浪漫驚悚劇，故事講述一名男子為了救回遭到綁架的妻子，被迫對抗冷血殘暴的犯罪組織。南宮珉主演腦外科醫師出身、現任醫院院長的姜泰周，李雪則飾演被綁架的妻子高世允，影集由《狂醫魔徒》導演金楨顯執導。
📌《婚姻之後》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：愛情、驚悚
編 劇：鄭在河
導 演：金政賢
主 演：南宮珉、李雪、金大明
播出日：2026年7月起
集 數：12
線上看：Disney+
2026下半年《魅惑》 秀智、金宣虎主演
《魅惑》原本規劃以電影形式推出，並由韓韶禧、柳俊烈主演，卻因2人爆出戀愛緋聞而雙雙辭演，製作方向隨後大轉彎，改拍成電視劇，最終由秀智與金宣虎接下主演，話題度本身就已經自帶熱度。故事設定走復古奇幻路線，時空在1935年的京城與1800年代的上海之間穿梭，秀智飾演外表永遠停留在20代、實際上卻是吸血鬼的南門賓館主人宋貞華，金宣虎則飾演連房租都快付不出來的貧窮畫家尹以浩。尹畫家因一樁高額又神祕的肖像畫委託，被迫入住南門賓館，還被立下「畫畫期間不得離開」的規矩，本以為要面對的是傳聞中70多歲的巨富老婦，現身的卻是年輕又極具魅惑力的宋貞華，讓他從第一眼就亂了心。隨著創作進行，賓館內詭異事件接連發生，前任畫家留下的警告「絕對不要完成這幅畫」更讓不安逐漸擴大，當尹畫家發現宋貞花可能是吸血鬼時，危險與吸引力同步逼近，而想逃離這座賓館，似乎早已來不及了。
📌《魅惑》線上看連結、卡司播出日資訊
原 作：紅作家作品《魅惑》
類 型：時代劇、懸疑
導 演：韓在林
主 演：秀智、金宣虎、許峻豪、崔顯旭
播出日：2026年下半年
集 數：12
線上看：Disney+
2026下半年《韓國製造2》 玄彬、鄭雨盛主演
《韓國製造》是一部融合政治陰謀、犯罪與動作時代劇元素的作品，以動盪的1970年代為背景，講述權力與慾望交織下的人性角力。故事圍繞野心勃勃、渴望掌控財富與權勢的白冀兌（玄彬 飾），以及為了阻止他而不惜犧牲一切的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾），2人在腐敗體制與時代洪流中正面交鋒，揭開被權力掩蓋的真相，刻畫出人性在貪婪與良知之間的撕扯與抉擇。
📌《韓國製造2》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：時代劇、犯罪、政治、動作、驚悚、英雄劇
製作費：700億韓元（約台幣16億元）
導 演：禹民鎬
編 劇：朴恩嬌、朴俊錫
主 演：玄彬、鄭雨盛、元志安、徐恩秀、曹汝貞、鄭星一
播出日：2026年下半年
集 數：6集
線上看：Disney+
2026下半年《殺人者的購物中心2》 李棟旭、金慧峻主演
《殺人者的購物中心》講述女大學生鄭智安（金慧峻 飾）在失去父母後由叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）撫養長大，卻在叔叔突然離世後，意外繼承他經營的線上購物中心。原以為只是販售農具的網站，背後其實藏著販賣武器的祕密交易。隨著真相曝光，智安也成了殺手追捕的目標。劇情以倒敘手法交織過去與現在，揭開叔叔神祕的身分與過往任務，也描繪智安如何在危機四伏的世界裡，憑藉叔叔留下的求生智慧，與各路殺手展開一場驚險刺激的生死對決。該故事將推出續集，一樣是由金慧峻、李棟旭主演。
📌《殺人者的購物中心2》線上看連結、卡司播出日資訊
原 作：《殺人者的購物中心》
類 型：動作、驚悚、懸疑、黑色電影
導 演：李權、盧圭燁
編 劇：李權、池鎬鎮
主 演：李棟旭、金慧峻、金玟、玄里、岡田將生
播出日：2026年下半年
集 數：未公開
線上看：Disney+
2026下半年《再婚皇后》 申敏兒、朱智勛、李鍾碩主演
《再婚皇后》講述娜菲爾皇后（申敏兒 飾），面對皇帝索本修（朱智勳 飾）因迷戀逃亡奴隸菈絲塔（李世榮 飾）而提出離婚，她選擇冷靜接受，並反手提出「我要與西王國王子海因里（李鍾碩 飾）再婚」的震撼要求，從此，一場關於權力、背叛與真愛的浪漫奇幻大戲正式揭幕。
📌《再婚皇后》線上看連結、卡司播出日資訊
原 作：《再婚皇后》
類 型：浪漫、奇幻
導 演：趙秀沅
編 劇：呂芝娜、玄忠烈
主 演：申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮
播出日：2026年下半年
集 數：未公開
線上看：Disney+
2026年《Merry Berry Love》 池昌旭、今田美櫻主演
《Mary Berry Love》是日韓合作的電視劇，描述一名在事業上遭遇重大挫敗的韓國空間規劃師李裕彬（池昌旭 飾），人生跌到谷底後，選擇前往日本偏遠小島重新開始，在陌生土地上意外遇見一名致力於草莓栽培、卻患有神祕疾病的日本年輕農業女子白濱夏凜（今田美櫻 飾），兩人也因此展開一段跨越國界的浪漫喜劇故事。該劇由《語意錯誤》導演金率挺執導，攜手《御史與祚怡》編劇李載允合作打造，
📌《Merry Berry Love》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：愛情
編 劇：李載允
導 演：金率挺
主 演：池昌旭、今田美櫻
播出日：2026年
集 數：未公開
線上看：Disney+
