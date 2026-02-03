南韓人氣女團i-dle台灣成員舒華今（3）久違回到台灣出席公開活動，她先前因新歌《Mono》回歸期間，被4K鏡頭放大檢視，暴瘦狀態與法令紋意外掀起熱議，甚至一度衝上討論區，被形容「4K太殘酷」。不過她今天現身記者會狀態明顯回穩，幾乎看不出爭議中的臉部線條變化，談到體態與健康狀況，主持人都忍不住關心她，舒華反而呼籲粉絲不要太累，「凡事都要以健康為主」。
舒華瘦到出現法令紋 回台工作揭真相
i-dle日前推出新歌《Mono》回歸，26歲的舒華在強烈燈光與特定角度下，臉部線條被4K畫質放大檢視，不少人直呼「怎麼突然變這麼老」、「法令紋也太明顯」，讓「4K讓偶像崩壞」成為話題關鍵字，但更多人則是心疼她在高壓回歸期，卻被高解析鏡頭反覆檢視，認為只是舒華太瘦加上燈光與角度問題，「瘦太快的人本來就容易出現這種情況」。
舒華今天以細肩帶淡粉色花朵長洋裝亮相，纖細手臂與柔和氣質一登場就抓住全場目光，久違回台讓她心情相當放鬆，笑說每次回來都特別開心，「大家都給我很多稱讚跟支持。」狀態自然、氣色穩定，與先前鏡頭下被放大討論的畫面形成對比。
面對外界關心的暴瘦討論，舒華今天沒有迴避，反而先感性向粉絲致謝，表示自己確實感受到大家滿滿的愛與支持，也特別提醒近期流感盛行，「不要太累，健康真的很重要，凡事都要以健康為主。」聊到拍攝與工作節奏，舒華自信又幽默的說，只要事前和導演、工作人員溝通清楚，其實不會有太大壓力，甚至笑說「反正顏值在這，工作比較輕鬆。」也不忘把好狀態歸功於幕後團隊，謝謝大家總是把她拍的很漂亮。
26歲舒華注重保養、健康 開始補充保健食品
也因為這次回台主要是為保健相關產品代言，舒華透露第一眼就被產品設計吸引，加上自己已經26歲，開始更關注保養與身體狀況，「好像真的該補充一些保健品、膠原蛋白了」。
談到維持體態的方法，舒華喜歡皮拉提斯，不太愛戶外運動，如果在海外工作、沒辦法上課，就會直接在飯店跑步機上跑很久，久到常被團員吐槽「妳瘋了嗎？」她卻說自己很享受臉漲紅、全身爆汗的感覺，也強調拉筋的重要性，開始認真拉筋後，不只身體比較不緊繃，體態線條也常被稱讚變得更好。
至於調整心情的方式，舒華說只要遇到讓自己不開心的人事物，就會立刻保持距離，「三米距離直接隔離，就算看到也不會放在心上。」談到接下來的計畫，除了3月7日將跟i-dle站上臺北大巨蛋開唱，也先賣個關子，透露今年會挑戰一些全新的事情，「之後大家就會知道」。
