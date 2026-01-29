南韓人氣女團i-dle回歸再掀討論，新歌《Mono（Feat. skaiwater）》舞台登上各類音樂節目，卻因4K高畫質舞蹈版影片意外引爆話題，其中26歲成員舒華被發現法令紋在鏡頭下變得明顯，「4K太殘酷」瞬間衝上討論區，不少粉絲一邊心疼、一邊替她抱不平，「她只是太瘦加上妝髮問題而已。」相當心疼舒華被放大檢視。
i-dle《Mono》新歌回歸 舒華爆瘦法令紋太明顯
在《STUDIO CHOOM 》公開的i-dle《Mono（Feat. skaiwater）》舞蹈版影片上，話題焦點集中在舒華的法令紋畫面，部分鏡頭角度在強烈打光下，她的臉部線條被放大檢視，讓不少人第一眼驚呼：「怎麼突然變這麼老？」、「法令紋太明顯了吧！」讓外界討論4K畫質讓偶像瞬間崩壞。
不過網友分成兩派，有人直指「這次回歸怎麼法令紋變明顯了」、「連頸紋都被拍出來」，但也有不少人理性分析，認為是舒華太瘦加上燈光與角度問題，「換個角度、看其他影片其實就還好」、「如果是真的垮臉，側面會更明顯」、「瘦太快的人本來就容易出現這種情況」，更多留言則是心疼她在高壓回歸期被4K鏡頭放大檢視。
《Mono》歌詞有意義、旋律洗腦 一上架登排行冠軍
i-dle成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華在27日發行數位單曲《Mono（Feat.skaiwater）》，這是一首承載團體對自身獨特身分與本質所抱持思考與熱情的作品，以極簡節奏搭配中毒性旋律加上傳遞溫暖訊息的歌詞：「不要讓聲音阻擋你，你是他們無法阻擋的節奏」、「不管你是左翼（自由派行動派）還是右翼（保守秩序派）、無論是西方還是東方、無論是異性和是同性戀，每一晚，你都要隨著節奏起舞」，發行後立刻登上國內外音源排行榜冠軍。
她們今天會上電視臺Mnet《M Countdown》打歌，這也是她們首度在電視音樂節目公開新歌《Mono（Feat.skaiwater）》表演，所以舞台、妝容都備受期待。此外，薇娟與雨琦也將擔任當天的特別主持人，薇娟曾是《M Countdown》最長壽女MC，兩人繼2023年2月後，時隔約2年再度以特別MC身分同台，兼具活潑與穩定主持實力的組合，也成為當天另一個關注焦點。接下來i-dle也將陸續出演《Music Bank》、《Show! 音樂中心》、《人氣歌謠》等主要音樂節目，正式展開密集回歸活動。
