▲王安祥（右二）為中正大學社科院院長、勞工系教授，也是彰化人。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供，2026.02.03）

台灣民眾黨6名不分區立委今天於立法院宣示就職，彰化縣黨部原為前立委張啟楷的責任區，張啟楷卸任南下參選嘉義市長後，彰化縣由新任不分區立委王安祥接手服務，王安祥為國立中正大學社科院院長、勞工系教授，也是彰化人，民眾黨彰化縣黨部原與張啟楷共用的服務處，也換下招牌、更名為「立法委員王安祥彰北服務處」。民眾黨洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6名新任立委，今（3）日於立法院宣示就職，原本屬於張啟楷責任區的彰化縣，也正式由王安祥接手。巧合的是，張啟楷是嘉義人、曾在彰化縣政府服務；王安祥則是彰化人、一直在嘉義任教。老家在員林的王安祥，儘管被外界視為政治素人，但長期深耕學術與公共政策領域，多年來受邀參與中央與地方政府勞動政策的研究與規畫，實際參與職業安全、職業衛生及勞動力發展等重要議題，早是政策圈熟悉的專業人士。彰化縣黨部主委温宗諭指出，彰化是全台中小企業密度極高的縣市之一，王安祥的專業背景有助於在國會推動兼顧勞工權益與中小企業承受能力的務實政策，補足國會在勞動與產業政策上的關鍵拼圖。