我是廣告 請繼續往下閱讀

玉木宏想為與兒子的時間投保 行為太溫暖

《專業保險調查員· 天音蓮》介紹 玉木宏飾演保險調查員

日劇《專業保險調查員·天音蓮》由玉木宏主演、岡崎紗繪參演，戲裡他是冷靜理性的保險調查員，戲外卻流露出截然不同的暖父一面。談到「如果有什麼一定要投保、好好守住的珍貴事物」，玉木宏沒有選擇具體的物品，而是說起與孩子一起入睡的時光，坦言即使因工作無法在孩子清醒時回到家，只要能看到孩子的睡臉、躺在一旁陪著入睡，就會覺得這一天終於完整結束，那是一段讓人安心，也捨不得失去的溫柔片刻。被問到「如果要投保，最想守住的是什麼？」玉木宏透露，自己很珍惜與孩子相處的每一刻，但現實中常因工作行程，無法在孩子清醒時回到家，「即便只是看看睡臉，也會覺得很開心，躺在旁邊一起睡，就會有『今天結束了』的感覺」。玉木宏形容，那是一段讓人安心、也想好好守住的時間，表示自己平時會和孩子一起睡，但因為孩子睡相不佳，常常被「直接踢到臉」，笑稱這已是家常便飯。至於遇到這種情況會怎麼做，他則淡淡回答：「就溫柔的把腳移開。」讓人感受到他身為父親的從容與溫暖。2018年6月29日，38歲的玉木宏無預警宣布結婚，對象是小他5歲、以實力派演技著稱的女星木南晴夏，當時木宏簡短寫下「正如報導所指，我玉木宏已與木南晴夏結婚」，木南晴夏則向外界致歉未能及早說明，並透露已完成結婚登記，感謝大家送上的祝福，也表示未來將以家人的身分彼此扶持。婚後2人生活低調，2020年迎來長子，2025年12月再透過經紀公司證實第二胎平安誕生，正式升格為四口之家。《專業保險調查員· 天音蓮》以調查「與保險金相關的事件與事故」為核心，舞台設定在一間專門追查保險金詐欺疑雲的保險調查公司。玉木飾演的天音蓮，是為了查明真相不惜採取非常手段的最強保險調查員，既能冷靜布局、迷惑對手，也會在案件背後傾聽受害者心聲，與個性各異的夥伴合作，逐一破解圍繞保險金而生的疑案，在娛樂節奏中描寫制度漏洞與人性選擇。《專業保險調查員· 天音蓮》每週五在friDay影音跟播。