我是廣告 請繼續往下閱讀

▲單身的河正宇，坦言自己不反對結婚，依然對婚姻保持開放態度。（圖／采昌）

《四人行，不行》介紹 河正宇直球台詞觀眾看傻

已婚金東旭談夫妻經營之道 單身河正宇對婚姻仍保持開放態度

《四人行，不行》故事強到各國翻拍 美國版競標價破1200萬美元

由《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演，攜手孔曉振、金東旭、李荷妮主演的話題電影《四人行，不行》，將於2月6日全台上映，故事主打以性喜劇包裝婚姻議題，把關係裡的冷卻、試探與慾望攤在餐桌上。正式預告一曝光，河正宇拋出一句「不如我們四人來嘿咻」瞬間點燃討論，再加上角色之間曖昧越界的互動與直球台詞，讓這部從選角到題材都踩在話題線上的作品，在上映前就先掀起關注。《四人行，不行》劇情描述當往日火熱的婚姻悄然冷卻，貞雅（孔曉振 飾）與賢秀（金東旭 飾）只剩下平淡乏味的日常。可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇 飾）與秀京（李荷妮 飾）傳來的各種激情聲響，不僅打亂了樓下這對夫妻的寧靜，也喚醒了他們心底蠢蠢欲動的好奇與慾望。出於禮貌，貞雅邀請樓上的夫妻共進晚餐，原本以為只是一次客套聚會，卻意外演變成一場笑料百出又充滿暗示的邂逅。當樓上夫妻提出令人措手不及的提議後，每一次的眼神挑逗、話語暗示與肢體試探，都在悄悄試探四人的道德界線。隨著晚餐進入高潮，祕密與慾望在餐桌上悄然交錯，尷尬與刺激齊飛，這場看似平常的晚餐，最終將引爆成意想不到的激情與混亂。預告裡最具衝擊的一幕，是河正宇飾演的金老師突然直白提議「不如我們四人來嘿咻」，把曖昧直接說破，現場氣氛瞬間凝結；金東旭角色撞見難以直視的畫面後情緒爆發，當場質問妻子，而孔曉振飾演的貞雅在震驚之餘，卻坦率吐露「我好久沒有這種感覺」，一句話讓原本還在試探邊緣的關係，澈底被推向無法回頭的選擇。金東旭在本片飾演表面看來冷淡，內心卻交織著自尊與敏感的獨立電影導演，更因為情感的長期消磨，與孔曉振飾演的老婆相敬如「冰」。不過現實生活已經結婚兩年的他，對片中的夫妻關係表示：「我還沒長時間經歷過婚姻，所以不能說完全理解角色的夫妻情感，但如果想到長期交往的戀人，還是會有共鳴之處。我試圖呈現這種自然狀態，並不是參考某對夫妻，而是想像在這種情境下會有什麼樣的情感。」他也自我反思，希望自己不要變成像角色那樣：「很多時候，情感的疏離是悄悄累積的，就像電影一樣，為了不讓這種疏離感累積，夫妻需要共同努力。」另一方面，身為全片唯一單身的主要演員，河正宇一派輕鬆表示：「從私生活角度來看，單身有優缺點。看到別人有家庭，確實會有些羨慕，但畢竟到現在都是自己選擇一個人生活，所以那份羨慕應該也只是短暫的。」他也補充：「不過，我並不是反對婚姻的人，對未來仍然保持開放態度。」《四人行，不行》是翻拍自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》，全片雖然發生在單一空間、一夜之間，但片中蘊含的情感紋理、關係密度與想像力卻幾近無限。河正宇表示：「看完原作後，內心深深被觸動，這是一部會讓人思考的作品，餘韻非常強烈。雖然故事發生在同一個空間，但角色絲毫不會讓人感到乏味，充滿投入感與個性；人物之間的對話與情感結構，是不斷向外擴張的。」河正宇並透露故事的戲劇張力真的十分強大，美國也正在進行翻拍，「我能理解為什麼會有那麼多國家想翻拍這部作品。」而河正宇所提到的美國翻拍版《The Invite》，正是由女星奧莉薇亞魏爾德自導自演，塞斯羅根、潘妮洛普克魯茲、艾德華諾頓共同主演。該片日前在日舞影展首映後大獲好評，包括A24、Neon、Netflix、Apple、Searchlight等多家知名發行買家，都對北美發行權利展現高度興趣。最後確認由A24得標，據悉最高競標價格已經超過1200萬美元（約新台幣3.58億元），足見本片故事的精采程度，讓眾多發行商都爭相搶購。《四人行，不行》將於本週五2月6日在台上映。