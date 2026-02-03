我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒春訓正式展開，效力北海道日本火腿鬥士隊的兩位台灣強投——「台灣金孫」古林睿煬與年輕新星孫易磊，於今（3）日首度在實戰投打練習（Live BP）登板。兩人不僅展現出極佳的球速，更吸引了現場教練團與媒體的高度關注。25歲的古林睿煬今日面對本季重返火腿的隊友西川遙輝、強打萬波中正及水谷瞬，總計面對5個打席、用了20球。古林控球穩定，僅投出1次四壞球保送，完全沒有被擊出安打，最快球速更飆到 153公里，並成功讓西川遙輝擊出中外野飛球、萬波打出一壘滾地，展現出十足的壓制力。古林受訪表示，目前身體狀況調整得相當不錯，目標是爭取進入 3 月份的世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單，更直言「想對決大谷翔平」。20歲的孫易磊緊隨其後登板，面對4名打者共投22球，雖然控球略顯起伏，出現了1次保送與1次觸身球，但也展現了優異的奪三振能力，目前最快球速來到152公里。而孫易磊在面對主力強打萬波中正時，成功投出三振，但也被西川遙輝被敲出一記右外野安打。除了場上的火熱對決，適逢日本傳統節日「節分」，古林睿煬與孫易磊也在練習之餘，入境隨俗參加了球團安排的撒豆驅鬼祈福活動。隨著2026年世界棒球經典賽腳步逼近，火腿隊這兩位寶島王牌的調整進度，無疑為中華隊教練團注入了一劑強心針。