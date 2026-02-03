我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部貿易署今（3）日舉行年度記者會，據美方截至去年前十月統計，台灣超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，貿易署長劉威廉也說，台灣近期與美國完成台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），將會針對不同領域會成立工作小組尚未定案。貿易署表示，據美方統計至去年10月底，台灣首度超越德國，並躍升美國第4大貿易夥伴，僅次墨西哥、加拿大與中國；台灣也與美國13州簽署經貿合作備忘錄（MOU），協助業者探索德州、亞利桑那州、田納西州、佛羅里達州等地探索機會，優化環境。貿易署以「鞏固既有市場」、「加碼參展補助」、「多元拓銷布局」、「布建海外通路」及「買主直達」5大支柱，幫助台灣廠商可以在瞬息萬變市場掌握先機。這次EPPD剛落幕，台灣政府與美國簽署7項協議，劉威廉說，本次EPPD台美討論議題比過去都要寬，AI供應鏈安全、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈等都是很實質的議題，而貿易署後續工作要協調數位部、經濟部技術司、工研院、無人機卓越聯盟等國內官方民間單位與美方溝通，但是哪些領域會成立工作小組尚未定案。而除了美國，台灣在歐洲也頻頻展開布局。貿易署提到，歐盟是我國第5大貿易夥伴及最大投資來源；對此，貿易署在捷克布拉格、波蘭華沙設計貿易投資中心、持續擴展無人機市場，及協助我國業者掌握歐洲「AI超級工廠」商機。劉威廉補充，AI 超級工廠是歐盟所提出政策措施，希望能發展主權 AI，像是波蘭、「波羅的海三小國」愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛都會想要爭取，而台灣在AI伺服器在全球扮演很重要的角色，確實收到很多邀請，台灣政府將會與各國政府建立連結。