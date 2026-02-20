過年期間，電視轉台、上串流平台追劇成了不少人的固定行程，也讓一批「當年尺度太大、現在再看才懂」的韓國電影再度被翻出來討論，其中一部一定會被點名的，就是金高銀剛出道就接下的那部《蘿莉塔：情陷謬思》。2012年，還只是20歲新人的她，以電影《蘿莉塔：情陷謬思》正式踏入影壇，第一次登上大銀幕就直接擔任女主角，題材鎖定七旬高齡詩人與17歲少女之間的禁忌情感，裸體演出大尺度、話題性與心理張力一次到位，讓她從出道第一步就站在爭議與關注的正中央。
金高銀出道就很敢拍 跟七旬爺爺詮釋禁忌戀情
《蘿莉塔：情陷謬思》故事背景設定在韓國文學界，描述七旬、被奉為國寶級的詩人李寂寥，與正值花季的高中少女「銀嬌」之間，夾雜迷戀、嫉妒與權力不對等的情感拉鋸，電影不只聚焦年齡差距與道德界線，也反覆描寫角色內心的渴望與脆弱，被不少觀眾形容為韓版《一樹梨花壓海棠》，評價兩極卻極具討論度。
更關鍵的是，金高銀是在300位試鏡者中脫穎而出，被導演選中擔任女主角，對戲的男主角還是大鐘獎、青龍獎雙料影帝朴海日，她所飾演的「銀嬌」一角，反而成了全片評價最高的亮點，電影票房最終突破百萬，觀影人次總計134萬6511人，首次演出就得扛起整部作品的情緒與重量。
金高銀出道橫掃各典禮新人獎 獲封「新人怪物」
雖然電影上映後爭議不斷，但金高銀的演技幾乎是一面倒被肯定，更一口氣橫掃大鐘獎、青龍電影獎的新進女演員獎，當年所有能拿的新人獎幾乎全數包辦，連韓國電影評論家協會獎、釜日電影獎、堤川國際音樂電影節、Beautiful Artist Award、釜山電影評論家協會獎也全部收入口袋，直接寫下「新人怪物」等級的出道成績。
有趣的是，在新人期氣勢正旺的情況下，金高銀卻沒有趁勝追擊接戲，而是她選擇回到學校讀書，和同屆同學一起排練舞台劇、互相給演技回饋，過著相對低調、普通的校園生活。她曾提到，正是因為拍攝、宣傳過度密集，反而讓她重新意識到自己對演戲的渴望，選擇先沉澱，再回到鏡頭前。
金高銀今年已經34歲，不同於當年的稚嫩氣息，現在已經是南韓當紅的一線演員，憑藉《孤單又燦爛的神－鬼怪》全球爆紅，還以《破墓》獲封百想藝術大賞、青龍電影獎影后；幼時更因為住在北京過，說有一口流利中文，是南韓少見的實力派女演員。
📌《蘿莉塔：情陷謬思》可至APPLE TV收看。
📌金高銀人物介紹：從小在中國長大！《鬼怪》爆紅卻想放棄演戲
