女星大S（徐熙媛）去年過世，本月2日是她離世滿1年的日子，大S美麗的倩影至今仍讓無數粉絲懷念不已，更難忘大S在《流星花園》中的風采。這部偶像劇當初還捧紅了男團F4，製作人柴智屏過去就曾透露，其實她當年在挑F4人選時，就是和大S一起選的，笑說因為大S也是「帥哥控」；此話一出讓小S（徐熙娣）也瞬間笑翻，立刻點頭附和。
柴智屏曝《流星花園》選角內幕 和大S一起挑選F4
柴智屏2022年上小S主持的節目《小姐不熙娣》，聊到關於《流星花園》選角的話題，小S稱讚柴智屏眼光獨到，看中的男演員都一定會紅，柴智屏聽後笑說：「其實第一輪我們在挑F4帥哥的時候，是跟你姊（大S）一起挑的不是嗎？你姊也有帥哥控嘛，我也有」。
此話一出，小S立刻點頭認同，接著還開玩笑說：「我姊最近比較戒掉了」。當時大S才剛跟具俊曄復合、登記結婚半年，小S立刻補充說道，不是因為她覺得具俊曄不帥，而是因為具俊曄走的是比較溫暖的路線，跟大S過去交往過的帥哥類型不一樣，小S還不小心重提了大S的前男友周渝民、藍正龍等人，下秒又心虛直呼「說太多了」，讓現場來賓全都笑翻。
大S本來不是女主角！靠1句話打動柴智屏
可惜大S在去年2月過世，柴智屏也難過不已。去年5月時，她就曾在臉書發文緬懷大S，直言：「想到大S的事何其多！最關鍵的當然就是2001年，我正籌備《流星花園》。」柴智屏坦言，本來以「搞怪美少女」著稱的SOS徐氏姐妹，並沒有在鄰家少女杉菜的想像人選之內，但因為大S長得漂亮又留一頭長髮，讓柴智屏忍不住心動，約她出來見面聊天。
柴智屏回憶當時的情景，表示大S與她一見面說的第一句話就是：「我妹說，我一定要演流星花園！」柴智屏一聽還反問她：「你比較像有個性的白鳥麗子吧？」沒想到大S非常有自信的回答，「這樣才能表現我的演技啊！」柴智屏看著她如此堅定的眼神，就同意讓她飾演杉菜，「我毫無抵抗力的決定就是她了！她是那麼清楚的、毫不掩飾自己想要什麼的個性」。
柴智屏也在貼文中對小S隔空喊話，「親愛的熙娣，不是只有妳依賴熙媛，熙媛也很聽妳的話，妳的力量也給了她信念！請繼續將妳的力量給予愛妳的人們！」
柴智屏與F4仔仔、言承旭合體 齊聚金寶山緬懷大S
如今大S已過世1年了，柴智屏2日當天也有現身金寶山墓園，參加大S紀念雕像揭幕活動，與當初在《流星花園》中飾演道明寺的言承旭，以及飾演花澤類的周渝民合體，一起緬懷這個在他們心中永遠的天使大S。言承旭當日還被拍到痛哭不已，需要仔仔攙扶的照片，可想而知大S的過世，至今仍對身邊眾多親友來說是一大打擊。
影片來源：小姐不熙娣YouTube
