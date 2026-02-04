我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年前夕，越南胡志明市市中心多處地標同步翻新，檳城市場與龜湖的新面貌迅速在社群平台掀起熱議。面對外界質疑工程是否影響市容與歷史風貌，市建設局出面說明，強調相關工程皆依規定進行，並未違反文化資產保存原則。胡志明市建設局於週一晚間發布聲明指出，檳城市場這類具歷史價值的建築，翻修重點放在「保存與品質提升」，包含依原色重漆、清潔外觀及修復建築細節，目的是讓市中心空間更加清新，吸引市民與遊客停留拍照、觀光。針對檳城市場前廣場出現的亮色系裝置引發爭論，建設局解釋，相關結構屬於交通島內的「臨時性設施」，未來仍可配合整體廣場與地下空間規畫進行調整，並非永久定案。工程期間，相關單位也蒐集大量民意回饋，並多次與贊助廠商討論修正細節，特別是色彩配置部分。不過，市都市規劃與建築局曾要求暫停檳城市場前廣場與龜湖的翻新工程，理由是承攬並出資的康田房地產公司（Khang Dien）疑似偏離原核准設計。該局表示，依現場觀察與民眾反映，工程在色彩與景觀協調性上引發爭議，有必要進一步釐清是否經過主管機關核准。都市規劃與建築局也指出，顏色調整已影響周邊景觀與建築空間氛圍，建議在釐清責任與設計內容前，暫停相關工程，並召集跨部門會議，邀請建築師、都市規劃與美學專家共同討論，要求廠商依意見修正計畫後再送市府審核。胡志明市政府今年1月拍板核准春節前翻新市中心七大地點，包括檳城市場廣場、龜湖、富東圓環及阮惠、同起、咸宜、二徵夫人等街道，工程全數由康田公司出資，預計2月10日前完成。檳城市場自1912年至1914年興建、龜湖則建於1960年代，如何在「城市更新」與「歷史記憶」間取得平衡，也成為這波翻新工程留給城市的一道重要課題。