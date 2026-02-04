我是廣告 請繼續往下閱讀

如果你正在找一個「風景滿分、人潮減半」的度假地點，越南歸仁（Quy Nhon）可能正中紅心。根據Tripadvisor公布的2026年「旅客最愛」全球最夯旅遊目的地榜單，歸仁一舉拿下第 4 名，更是榜單中唯一來自東南亞的城市，成功在一票歐美名城中殺出重圍。Tripadvisor形容，從胡志明市搭機約一小時就能抵達的歸仁，擁有「越南最美、卻依然清幽的海灘」。官方推薦旅人把 80% 的時間拿來放空發呆，剩下 20% 則留給探索占婆時期的古塔遺跡，以及大啖最新鮮的海產，完美詮釋慢活海濱城市的節奏。坐落於群山與大海之間，歸仁以弧形海岸線與清澈的藍綠色海水聞名。城市周邊自然景觀豐富，像是擁有原始岩岸與珊瑚礁的仁海漁村（Nhon Hai），以及被峭壁環繞、新月形海灘聞名的奇科海灘（Ky Co），都是近年社群平台上的人氣打卡點。除了自然風光，歸仁也保留濃厚的歷史文化氣息。多座占婆王國時期留下的古塔與寺廟，吸引不少對歷史、宗教與建築有興趣的旅人前來探訪，讓行程不只是一味「看海」，也多了文化深度。美食同樣是歸仁的一大亮點。當地特色包括魚餅米線、越南煎餅（Banh Xeo）、以及搭配豬雜的細米線料理（Banh Hoi Chao Long），再加上以在地手法烹調的各式海鮮，價格親民卻風味十足，讓不少旅客直呼「吃得比度假村還滿足」。Tripadvisor 表示，2026 年榜單是根據 2024 年 10 月至 2025 年 9 月期間，全球旅客對住宿、餐廳與景點的評論數量與品質綜合評比而成。今年榜首由葡萄牙馬德拉島奪下，其次為喬治亞的第比利斯與美國芝加哥，而歸仁能在強敵環伺下躋身前四，也意味著這座越南濱海小城，正悄悄成為下一個被世界看見的旅遊黑馬。