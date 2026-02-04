吳克群單膝跪地對唱成經典！深夜同進王心凌豪宅　19年緋聞燒不停

針對戀情傳聞延燒，王心凌所屬天晴音樂被問及相關消息時，僅低調回應：「謝謝關心，我們沒有回應！」

▲吳克群（如圖）多年來除了王心凌之外都沒有緋聞傳出。（圖／翻攝自吳克群微博）

深夜同車畫面引發揣測 舊情傳聞其實早有脈絡

▲王心凌（如圖）上月23日在台北小巨蛋開唱，現場一片花籃海，吳克群當然也沒有缺席。（圖／翻攝自王心凌臉書）

舞台互動成經典畫面 再度合體是否假戲真做

▲王心凌（左）、吳克群（右）戀情爆不停，甚至深夜一同回豪宅。（圖／嗶哩嗶哩跨年晚會微博）

「甜心教主」王心凌與吳克群的緋聞燒了19年還沒熄火，近期2人不僅被目擊多次同進同出、頻繁往返台北與中國，互動親密到連在飛機上短暫離席都被傳出男方會在旁照應，讓「只是朋友」的說法越看越站不住腳，更讓話題瞬間炸開的是2人過去早有「名場面」，時間可追溯到2017年，吳克群曾在公開場合對唱時單膝下跪，現場觀眾直接嗨到狂喊「在一起」，如今再被拍到私下同行，彷彿把那段曖昧伏筆一次翻回檯面。根據《鏡週刊》報導，上月28日深夜，2人被直擊聚餐後吳克群在友人陪同下先行上車，不久後王心凌隨即坐進同一輛多元計程車，2人就這樣一同離開現場回到王心凌位於松山的豪宅中，消息曝光後立刻掀起討論，外界好奇2人是否刻意低調同行，也讓這段多年來若有似無的緋聞，再度被推上檯面。事實上，王心凌與吳克群的曖昧傳聞並非近期才出現，早在19年前2人就曾被外界點名互動過從甚密，之後雙方各自發展事業卻始終未完全斷了聯繫，多年來他們不時在節目與演出場合中重逢，每次合體都能引發話題，也讓「是否曾經錯過」成為粉絲間津津樂道的討論。2017年王心凌與吳克群在中國音樂節目《蒙面唱將猜猜猜》中再度合作，默契十足的舞台表現讓話題延燒，同年王心凌舉辦杭州演唱會時特別邀請吳克群擔任嘉賓，對方甚至在舞台上以單膝跪地的姿態對唱情歌，宛如求婚場面，當場引發全場觀眾尖叫與起鬨「在一起」，成為至今仍被翻出的經典畫面。去年跨年，王心凌登上中國影音平台舉辦演唱會時，吳克群也驚喜現身同台演出，再次讓外界聯想2人是否舊情復燃，如今隨著私下同行畫面曝光，過去舞台上的曖昧互動也被重新檢視，這段橫跨近20年的緋聞關係，顯然仍是娛樂圈最受矚目的話題之一。