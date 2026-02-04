我是廣告 請繼續往下閱讀

▲渡部龍太宣告破產，如今將搬離原有住處睡在車上。（圖／翻攝自渡部龍太X@12ryuta2666）

全靠YouTube維生 收入一度破百萬日圓

▲渡部龍太在社群上宣布他的伴侶相繼離他而去。（圖／翻攝自渡部龍太X@12ryuta2666）

宣告破產無家可歸 僅剩11萬日圓

▲渡部龍太的家庭關係十分複雜。（圖／翻攝自渡部龍太X@12ryuta2666）

日本YouTuber渡部龍太，過去因高調宣揚「一夫多妻」生活模式而迅速爆紅，他巔峰時期對外宣稱與8名女子同住，育有11名子女，自己不必工作、全靠伴侶支撐家庭開銷，相關內容他也放在頻道《一夫多妻頻道》，在網路掀起巨大話題，這樣的生活模式雖引來大量關注，也同時招致不少批評聲浪，被部分日本網友狠酸是「軟飯男」。近期傳出渡部龍太因為破產導致伴侶相繼離去，如今只剩2人相伴，而他也高呼：「我還想再娶！」再度引發熱議。渡部龍太主要收入來源為經營《一夫多妻頻道》，憑藉極端家庭型態吸引大量點閱，頻道成長迅速，據稱高峰時月收入可突破100萬日圓（約20萬元新台幣），然而外界事後發現，他實際上並未與任何一名女子正式登記結婚，僅在日本與海外與多名伴侶生下孩子，家庭結構本就相當脆弱，也為後續崩盤埋下伏筆。隨著渡部龍太的孩子數量增加，部分伴侶忙於照顧家庭無法持續配合拍攝，加上內部理念出現落差，頻道產出與收入逐漸下滑，據悉渡部龍太每月家庭開銷高達80萬日圓以上（約16.1萬元新台幣），在收入銳減的情況下難以負荷，最終大房與3房陸續帶著孩子離開，只剩下尚未生育的2名女子仍願意陪伴他繼續生活。近日，渡部龍太在社群坦言自己已陷入破產狀態，名下資產僅剩約11萬日圓連旅館都住不起，只能與僅存的2名伴侶暫住在箱型車內，他也透露過去曾提出「想走向世界、娶更多老婆」的構想，卻遭到伴侶強烈反彈，直言一夫多妻制度令人作嘔，這番言論也成為家庭瓦解的最後導火線。即便落魄至此，渡部龍太仍強調不會放棄「一夫多妻」人生藍圖，表示希望繼續靠YouTube養育孩子，並宣布將「再找人生孩子、開啟新篇章」，甚至透露已有6名不同年齡與職業的女性主動聯繫，相關言論曝光後立刻引發網友兩極反應，有人嘲諷是負面行銷，也有人直言結果早已可預期，這場「一夫多妻神話」的崩解，再度掀起日本社群對責任與家庭結構的激烈討論。