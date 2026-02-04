我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé的甜美笑容融化許多粉絲的心。（圖／엘르 코리아_ELLE KOREA YouTube）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日登上《ELLE KOREA》最新一期封面，在幕後採訪過程中，突然被工作人員當場恭喜被選為「2025年世界最美臉蛋第一名」，突如其來的消息讓她當場愣住，隨即害羞到語無倫次，而她維持臉蛋秘訣也曝光，那就是盡情享受自己喜歡的食物，心情好笑容自然就會漂亮。在官方公開的訪談影片中，Rosé剛結束海報拍攝，工作人員突拋震撼彈表示：「有個新鮮熱騰騰剛出爐的消息，妳被選為2025年世界最美臉蛋第一名，秘訣是什麼？」她先是露出錯愕表情，接著摀嘴大笑直呼：「天啊，這是什麼啦？太不好意思了，我真的無法理解！」一連串自然反應，完全藏不住羞澀情緒，冷靜後Rosé才露出招牌笑容，認真回應：「雖然難以置信，但真的非常感謝。」簡單一句話，仍展現她一貫謙虛又真誠的性格，也讓粉絲再度被圈粉。至於外界最好奇的「維持最美臉蛋秘訣」，Rosé的答案卻完全不走女神公式，反而超級簡單！她笑說自己沒有繁複的保養流程，而是把重點放在「吃得開心」，她透露，因為現在是冬天，所以最近特別迷戀草莓，也很愛吃魷魚，「每天吃好吃的東西，心情自然就很好，可能笑容也比較亮吧。」Rosé這番「靠美食養出幸福感」的真實告白，立刻引發網友熱烈討論，不少粉絲笑稱她是「被音樂事業耽誤的吃貨」，也再次證明，Rosé不只擁有世界級美貌，更以零距離的親和力，穩坐全球粉絲心中的女神地位。