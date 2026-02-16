2026農曆新年將至，如今在年菜的選擇上更加多元，過去綜藝節目《康熙來了》曾請老饕藝人推薦年菜，當時邰智源推薦的「美麗餐廳」的佛跳牆讓小S讚不絕口，如今同款佛跳牆要價2800元，算是佛跳牆界的精品。
3家經典年菜 演藝圈老饕最愛
邰智源是演藝圈出了名的饕客，過去他曾推薦美麗餐廳的佛跳牆，他力讚「要老命也要吃」，還有滷大腸、燉肉，結果小S吃了馬上跟邰智源牽手轉圈，就連蔡康永都說讚。如今美麗餐廳的年菜，佛跳牆（含甕）要價2800元，蘿蔔豬腸鍋760元，沙鍋魚頭1780元，而且都是限量預購。
另外，還有趙小僑推薦的白玉干貝，來自台菜餐廳「青葉」，外面是白蘿蔔裡面是干貝，用老母雞湯熬製醬汁，連邰智源吃了發出讚嘆聲；陽帆的老婆Julie推薦的九記餐廳「臘味煲仔飯」，價格是3人份690元，一聽到店名，蔡康永就說這家餐廳常常客滿，不先預訂也很難吃到，今年的年菜預訂外帶也已經全數售罄。
《康熙來了》有陣子很常做推薦餐廳合集，還有「未婚女藝人的夢幻辦桌菜」、「康熙辦桌大會」，王偉忠的姊姊王蓉蓉也曾登上節目介紹自家的牛肉湯、芹菜滷肉麵。曾出過煲湯書的寶媽，因前夫是港星曾志偉，對香港辦桌習俗也頗為熟悉，她說香港辦桌不像台灣，第一道冷盤會有烏魚子，但一定有烤乳豬，如果看到乳豬是切片和其他菜色拼在一起的，那桌價錢會比較便宜，但若是整隻乳豬端上來，價錢就比較貴。
