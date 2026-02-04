我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人終於迎來完全體！今（4）日作客布魯克林籃網之戰，湖人靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）攻下25分、唐西奇（Luka Doncic）貢獻24分的強勢帶領，加上傷癒復出的里夫斯（Austin Reaves）板凳殺出貢獻15分，終場以125：109輕取籃網，湖人不僅以5勝3敗的成績結束客場之旅，更為即將到來的交易截止日注入一劑強心針。自聖誕大戰後因左小腿拉傷缺陣長達19場的里夫斯，此役終於重返賽場。他在第一節末段替補上陣時，湖人已掌握局勢。儘管久未出賽，里夫斯仍展現高效率，在21分鐘內攻下15分。比賽中最精彩的一幕發生在第二節，雖然里夫斯連續錯失兩記三分球，但他隨即在防守端完成抄截，並在快攻中將球拋向籃板，助攻跟進的詹姆斯完成一記雙手暴扣（Alley-oop），這記精彩的「打板空接」瞬間引爆全場氣氛。隨後詹姆斯又自己抄截快攻灌籃，一度將比分拉開至57：28。湖人此役開局手感熱得發燙，第一節18投15中，命中率高達83.3%，首節打完就建立起45：23的巨大優勢。全隊前25次出手命中20球，一度將領先擴大至38分，半場結束時以69：40遙遙領先，讓比賽早早進入垃圾時間。除了三巨頭外，板凳出發的拉拉維亞（Jake LaRavia）也表現不俗，貢獻18分。反觀籃網近況低迷，週日才剛在底特律慘輸53分，此役面對湖人再度遭到血洗，苦吞近10戰的第9敗。陣中表現最佳的是波特（Michael Porter Jr.），繳出21分、10籃板的雙十成績，中鋒夏普（Day'Ron Sharpe）也有19分、14籃板進帳，但仍無法彌補團隊防守的漏洞。賽前詹姆斯曾表示，在里夫斯缺陣的情況下，很難評估球隊的真正潛力。如今隨著主力歸隊，湖人展現了強大的進攻火力。結束客場之旅後，湖人將回到主場，於明（5）日迎戰費城76人，屆時NBA交易大限也將正式截止，球隊陣容是否會有變動備受關注。