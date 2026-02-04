我是廣告 請繼續往下閱讀

下週搭乘紐西蘭航空旅客恐受影響，紐西蘭航空面臨工會罷工兩天，將在紐西蘭時間2026年2月12日凌晨00:01起至2月13日晚間23:59間進行，因此12日奧克蘭飛台北、14日台北飛奧克蘭航班取消。旅行社也發布說明函，啟動應變措施。交通部官署表示，初步回報約有10團、230名旅客受影響。品保協會今（4）日舉辦合理團費記者會，品保協會副理事長劉亦樑提醒旅客，出發前要針對搭乘航班再次地確認，今天得知紐西蘭航空在2月12號跟2月14號奧克蘭、台北來回航班取消，影響將近會有各300位旅客，因此出發前先了解航班資訊，才可以確認行程能夠得以順暢。紐西蘭航空表示，接獲代表廣體客艙組員的罷工通知，經與工會進一步討論後，雙方已同意進行協調式談判，罷工將在紐西蘭時間2026年2月00:01起至2月13日晚間23:59間進行。公司將採取所有合理措施，盡量降低對國際廣體客機航班時刻表的影響，但對可能讓旅客行程及同業作業所造成的不便致歉，並感謝您在此期間的理解與支持。紐西蘭航空長程線將出現部分航班取消，航班時刻表將更新以反映上述調整，相關變更將2月4日（星期三）起逐步推送至全球分銷系統（GDS），受影響的訂位代碼（PNR）將更新為UN/TK狀態。目前航班號碼NZ77，12日從奧克蘭飛台北，以及航班號碼NZ78，14日台北飛奧克蘭將取消。紐西蘭航空指出，旅客可選擇距離原航班前後七天的替代航班，無須手續費與票稅價差額；或是改訂其他航空公司航班，務必優先依照票價規則或安排於星空聯盟（Star Alliance）夥伴航空。如旅客可能被影響超過一天，則可接受改訂至非原票票價航線規則之外的公司。觀光署指出，經洽詢旅行社及相關公協會，初步回報約有10團、230名旅客受影響，將持續瞭解受影響情形，已請各相關旅行社妥為因應，例：尋找替代航班載運旅客，以減少對團體旅遊之影響。尊榮國際旅行社也發布說明函給旅客，尊榮假期已經成立緊急應變小組，對可能受影響的團體開啟應變措施。依據定型化旅遊契約持續要求紐西蘭航空公司為罷工事件對旅客提出負責任安排，尊榮假期當盡善良管理人之注意，居中協助旅客處理。另，對於身處紐西蘭2月12日即將返程旅客，尊榮假期將妥善安排替代航班或因延誤衍生之食、宿、交通安排。預定 2月14日出發的團體，或可能取消出發或經旅客同意採用替代航班修正行程……等作為，相關應變機制以有利於旅客為優先，並因應紐西蘭航空處置方案而滾動式調整，也承諾於第一時間回報旅客。