我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今日回到主場大通中心（Chase Center），展開與費城76人的本季第二度對決。然而，這場比賽卻因雙方核心球星缺陣而顯得星味黯淡。勇士王牌柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」（右膝髕骨疼痛症候群）缺席，而76人也選擇讓當家強權恩比德（Joel Embiid）在背靠背比賽中輪休。而76人在下半場靠著一波流攻勢，終場便以113：94於客場踢館成功。首節開局，勇士隊顯然還在適應沒有老大哥柯瑞的進攻節奏，雖然格林（Draymond Green）積極組織尋求空檔，但缺乏穩定外線火力支撐，讓勇士在次節進攻陷入停滯。所幸勇士板凳還算爭氣，希爾德（Buddy Hield）與波斯特（Quinten Post）合力砍下19分，半場打完才得以將分差咬在個位數。上半場打完，76人58：55暫時領先勇士。易籃再戰後，場上形勢卻風雲變色。勇士在第三節進攻陷入混亂，單節被打一波16：26分差，瞬間擴大至雙位數。而費城76人今日展現了令人驚嘆的團隊深度，馬克西穩定輸出，全場攻下14分，搭配新秀VJ·埃奇庫姆（Valdez Drexel Edgecombe Jr）轟下全場最高25分，以及板凳出發的沃特福德（Trendon Watford）本場大爆發也拿下16分，全隊共有8人得分達到雙位數，其中先發五名球員更是全員得分上雙，徹底摧毀了勇士反撲的意志，讓末節比賽早早進入垃圾時間，終場便以113：94輕取勇士。這場慘敗赤裸裸地暴露出勇士在失去柯瑞後，缺乏第二得分點的致命缺陷，也讓管理層在2月5日交易大限前的壓力達到頂點。目前效力14載的功勳老將格林已深陷換取「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易流言中，而這場大通中心的慘烈敗仗，極大可能成為管理層扣下交易板機、徹底重組陣容的最後關鍵。