農曆春節前進入趕工潮，勞動部昨日執行北、中、南區同步聯合春安勞動檢查，部長洪申翰帶隊前往位於新北市泰山區的南亞科5A公用廠建築及環境工程，經過職安署統計，共有14項缺失、5項停工，總計開罰55萬元。對此，南亞科今（4）日火速回應，將全面檢討改進，全力督促施工廠商改善所有缺失。距離農曆春節剩下不到十個工作天，許多工地或工程都在加緊趕工，勞動部職業安全署啟動「115年全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查」，洪申翰親自帶隊，直奔新北市指標型智慧工地「南亞科5A公用廠建築及環境工程」，發現施工架端部無交叉拉桿，且部分地方未設置壁連桿，以及天井開口與管道間開口未設置護欄等，列為停工與違反項目。針對重大工安缺失，南亞科今日表示，「勞動部洪申翰部長於2月3日親臨本公司擴建專案執行春安聯檢並指示工安缺失。」公司將全面檢討改進，並會同台塑企業營建部（本公司委託發包及營建管理單位），全力督促施工廠商利晉工程營建公司改善所有缺失項目，並強調業主進行每日現場巡檢直至完工日期。