我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為本文重點：

▲ONE OK ROCK大巨蛋演唱會座位圖。（圖／KKLIVE Taiwan）

▲ONE OK ROCK大巨蛋演唱會預計嗨翻所有歌迷。（圖／KKLIVE Taiwan）

日本搖滾天團ONE OK ROCK將於今年4月25、26日站上台北大巨蛋開唱《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》，演唱會門票共分為2階段開賣，今（6）日優先讓國泰世華CUBE卡友先買，門票沒有實名制，不過1人限購4張！明天才是KKTIX全面開賣日，25日釋出的票券＋26日演出的門票將於中午12點在KKTIX系統準時開賣，票價共分為共分為8種：6280元、5680元、4880元、4480元、3880元、2880元、2480元、1880元，《NOWNEWS今日新聞》為您準備搶票懶人包，票價、開賣時間、購票連結、座位圖一次看。ONE OK ROCK大巨蛋演唱會時間地點ONE OK ROCK大巨蛋演唱會座位圖、8種票價ONE OK ROCK大巨蛋演唱會購票時間、方法ONE OK ROCK大巨蛋演唱會購票連結ONE OK ROCK大巨蛋演唱會資訊活動時間：4月25日、26日（六、日）19：00活動地點：台北大巨蛋（110臺北市信義區忠孝東路四段515號，捷運可搭至國父紀念館站）一般票價：6280元、5680元、4880元、4480元、3880元、2880元、2480元、1880元身障優惠票價：2840元（B1）、2240元（L2）系統服務費：0元，全家便利商店取票時支付30元／張ONE OK ROCK大巨蛋加場（4／26）門票分為2階段開賣，今天2／6中午12：00讓國泰世華CUBE卡友優先於KKTIX購買、明天2／7中午12：00，KKTIX全面開賣，每人限購4張票，而全面開賣日，官方也會釋出4／25場次未結帳完成及退票票劵。《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour》亞洲巡迴將於2月從曼谷起跑，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市，並同步展開生涯最大規模澳洲巡迴。ONE OK ROCK繼征服高雄世運主場館後，將登上更具代表性殿堂級場館 「臺北大巨蛋」，為樂迷打造一場能量磅礴、一生必體驗一次的搖滾盛會。ONE OK ROCK巡迴同名最新錄音專輯《DETOX》深受全球樂迷喜愛，其中話題主打單曲〈Tropical Therapy〉在療癒與鼓舞之間，以充滿力量的旋律唱出屬於現代人的精神出口，展現ONE OK ROCK進化全新面貌，也成為他們至今最能引發全球聽眾共鳴的代表作之一。2025年，ONE OK ROCK邁入成軍20周年，展開全新世界巡迴演唱會《DETOX》，不僅在美國場場好評完售，唱進洛杉磯等重點城市指標性場館，更在日本最大場館之一「日產體育場」一連開唱兩日，吸引超過10萬人朝聖，日巡在巨蛋及體育館等演出一票難求。ONE OK ROCK隨後一路巡迴至歐洲各大城市，且在法國巴黎擔任傳奇樂團聯合公園Linkin Park 8萬人演唱會的開場嘉賓，再次印證ONE OK ROCK在國際搖滾樂壇的頂尖影響力。