NBA交易截止日（2月5日）進入最後24小時倒數，金州勇士正面臨隊史最黑暗的轉捩點。美媒《ClutchPoints》專欄直言，在經歷了球星巴特勒（Jimmy Butler）十字韌帶撕裂（ACL）賽季報銷的災難後，勇士目前的唯一救贖就是密爾瓦基公鹿的超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。若這場豪賭最終落空，勇士本季將變得「空洞且毫無意義」，而柯瑞（Stephen Curry）的職業生涯恐將在平庸中淒涼收尾。文章指出，考慮到柯瑞的年紀、巴特勒的重傷缺陣，以及現有陣容的平庸，勇士目前正處於所謂的「籃球煉獄」，意即實力足以打進附加賽，卻無力爭冠，同時也拿不到高順位選秀籤的尷尬位置。若勇士在截止日前無法透過交易得到安戴托昆波，只能眼睜睜看著他穿上灰狼或熱火的球衣，那麼勇士本季的結局頂多是「附加賽的一日遊」，或是成為雷霆等強權在季後賽首輪的祭品。對於渴望在生涯晚期再拚一冠的柯瑞來說，這無疑是最殘酷的現實。造成如今困境的原因，專欄也點名了勇士過去幾年在資產管理上的失策。球團寄予厚望的「第二時間線」徹底失敗，懷斯曼（James Wiseman）、庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）未能成長為柯瑞的得力助手，且球隊在選秀會上錯過了哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、華格納（Franz Wagner）等潛在巨星。此外，先前為了引進巴特勒所做的交易，原本被視為最後一搏，卻因傷病化為泡影。如今勇士手中僅存的籌碼，也就是柯瑞退休後的首輪籤，成為他們在談判桌上最後的武器。更令人擔憂的是柯瑞的健康狀況。他在缺乏幫手的情況下過度負荷，目前正飽受俗稱「跑者膝」的髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral pain syndrome）困擾。專欄悲觀預測，若搶不到字母哥，勇士本季剩下的比賽將淪為「刷數據重建期」，目的是為了恢復庫明加或波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的交易價值。而柯瑞的處境將如同當年的布萊恩（Kobe Bryant）或諾威斯基（Dirk Nowitzki），在球隊毫無競爭力的情況下，被迫進行一場漫長、空虛且令人心碎的「告別巡迴」。