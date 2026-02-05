過年前大掃除，家中用了多年的舊棉被、枕頭、床單、抱枕、娃娃玩偶等物品該怎麼丟掉呢？其實舊寢具跟娃娃都是不能回收的物品，要以一般垃圾處理，各縣市丟棄的方法也稍有不同，像是雲林、台東等縣市，需要把舊寢具先裁切碎片後才能丟棄，以免垃圾車壓縮機卡頓影響人員安全，另外，也可以把舊寢具、娃娃捐給有需要的單位，送暖給社會。《NOWNEWS》一次整理棉被、枕頭、床單、被單、娃娃丟棄、捐贈方法，讓你開心過好年。
📍本文摘要
◼︎棉被、枕頭、床單、娃娃可以回收嗎？
◼︎各縣市棉被、枕頭、床單、娃娃丟棄方法
◼︎棉被、枕頭、床單、娃娃丟棄小秘訣
◼︎棉被、枕頭、床單、娃娃怎麼捐贈？
◼︎為什麼棉被、枕頭、床單、娃娃不能回收
◼︎如果棉被、枕頭、床單、娃娃亂丟會怎麼樣？
棉被、枕頭、床單、娃娃可以回收嗎？
不可以，棉被、枕頭、床單、被單、毛毯、抱枕等寢具，以及娃娃都是不能回收的，要當成一般垃圾丟棄，千萬不要丟進舊衣回收箱中。
各縣市棉被、枕頭、床單、娃娃丟棄方法
台北市：台北市政府環境保護局表示，廢棄的舊寢具、娃娃等，是一般垃圾，裝進專用垃圾袋後丟進垃圾車即可，如果大小超過超大型專用垃圾袋（120公升），則可使用大型廢棄物丟棄方法，撥打1999市民專線預約免費清運。
新北市：如果單一件舊寢具、娃娃等大小超過25公升專用垃圾袋，可以直接丟進垃圾車中，但如果是床墊等大型廢棄物，則需要跟清潔隊約定時間收運。
另外，雲林縣在丟棄舊寢具前，需要先把舊寢具裁切到50公分以下的大小，裝袋打包後丟進一般垃圾車；台東則需要把舊寢具裁切成45公分以下，打包丟垃圾車；新竹縣則需要把棉被與被單裁切到70公分以下，否則不僅會造成垃圾車壓縮機卡頓，影響人員安全，運往隔壁縣市焚化爐也有不收運的可能，如果沒辦法才切到那麼小，需要按照大型廢棄物清理方式清理。民眾也可到詢問各縣市的清潔隊收運方式。
棉被、枕頭、床單、娃娃丟棄小秘訣
想要省錢又環保，可以用十字綑綁法打包厚棉被等舊寢具，壓縮體積，先把厚棉被對折再對折，再用繩子以「十字型」捆緊，就能省下大筆垃圾袋費用。
如果棉被等物品乾淨且無破損，可聯絡當地流浪動物保護單位，詢問是否需要乾淨棉被讓收容的狗狗、貓貓保暖，不過有些單位不會收羽絨被，擔心狗狗咬破被子，導致羽絨亂飛，影響狗狗呼吸道。
棉被、枕頭、床單、娃娃怎麼捐贈？
舊棉被、枕頭、床單等寢具：如果舊寢具還算整潔，可聯繫附近公益團體或是動物保護團體，詢問他們是否需要保暖的舊寢具，有許多流浪動物之家會接受這些舊寢具，讓流浪動物們度過溫暖冬天。不過在捐贈前一定先跟單位確認是否需要這些物品，以免造成這些公益團體困擾。
娃娃則可以詢問社福機構是否需要，有些動物保護團體也會收娃娃，因為可以當成狗狗的玩具，也能到臉書、Threads上贈送給需要的人。
為什麼棉被、枕頭、床單、娃娃不能回收？
根據回收大百科指出，厚棉被、枕頭跟娃娃大多是由棉花、聚酯纖維組成，因此無法再回收利用，加上舊寢具每天睡在上面，中間的棉花、聚酯纖維等很難清洗，可能會有衛生安全的疑慮，因此不能回收。
如果棉被、枕頭、床單、娃娃亂丟會怎麼樣？
若民眾沒有依照規定進行垃圾分類，或隨意棄置大型廢棄物，將依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200元到6,000元罰鍰。
資料來源：台北市政府環境保護局、雲林縣台西鄉公所、台東縣環保局、新竹縣新埔鎮公所、回收大百科
