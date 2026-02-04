我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易截止日前夕爆出今年目前以來最受矚目的震撼交易，莫過於洛杉磯快艇將明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）送往騎士，換回26歲的全明星控衛賈蘭德（Darius Garland）及一枚次輪選秀權。這筆交易不僅標誌著「後哈登時代」在洛杉磯的終結，哈登隨後發布的聲明更引發各界對其轉隊心境的高度關注，他首度發聲澄清自己「未提交易申請」，並坦言選擇加盟克里夫蘭是因為那裡更有奪冠機會。在交易消息塵埃落定後，ESPN 資深記者Ramona Shelburne隨即發布了哈登的個人聲明。哈登在聲明中首先針對外界猜測做出了明確回應，他強調自己從未向快艇隊管理層主動提出過交易請求。「在生活中，不僅限於籃球領域，當事情無法順利推進時，結束一段關係本就不必互相傷害。」哈登在聲明中感性寫道，「或許我們只是看不到共同的未來，或許彼此成長軌跡漸行漸遠。無論何種情況，我都尊重老闆鮑爾默（Steve Ballmer）、總管弗蘭克（Lawrence Frank）和主帥泰隆·盧（Tyronn Lue），他們從未讓我陷入尷尬境地，儘管外界總試圖營造這種氛圍。」哈登進一步解釋，這次「和平分手」更多是基於球團與球員之間對於「長期續約」與「未來規劃」無法達成共識，而非哈登單方面的逃離。最後，哈登在聲明中也直言不諱地表示，他認為自己在克里夫蘭這支年輕強權陣中，「奪冠的機會比留在洛杉磯更大」。這筆交易對兩隊而言各取所需，快艇隊雖然失去了場均 25.4 分的進攻引擎，但換回了年僅 26 歲、正值當打之年的加蘭，成功實現陣容年輕化，並在雷納德（Kawhi Leonard）合約後期確保了球隊競爭力。對於目前戰績30勝21負、暫居東區第四的騎士隊來說，哈登的加入無疑是奪冠拼圖的最後一塊。其優異的組織能力預計將進一步解放騎士雙塔莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）的進攻潛力，加上與米契爾（Donovan Mitchell）組成的全聯盟最具侵略性後場組合之一，對於衝擊東區王座可說是注入一劑強心針。隨著哈登與快艇的和平分手，這筆涉及兩大明星控衛的重磅交易，無疑已改寫了2026年賽季的競爭版圖。