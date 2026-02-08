我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LiSA小巨蛋演唱會座位、票價圖。（圖／好玩專賣店 臉書）

每個帳號每場最多登記「2張」票券、台灣國籍只能寫「身分證姓名」、 「身分證號號」，外國籍登記限填寫「護照姓名」、「護照號碼」。每個「證件號碼」每場僅可登記1張票券；每個證件號碼在同一場次無法重複登記。

日本動漫御用搖滾歌姬LiSA宣布將於6月19日、6月20日一連兩天在台北小巨蛋舉辦《LiVE is Smile Always～15～ in Taipei》演唱會，門票全面採抽選制販售，票價分為5280元、4880元、4280元、3880元、2880元與800元共6種，抽選登記自5日中午12點開放至今（8）日晚間7點截止，結果將於10日中午12點透過Email與簡訊通知，中選粉絲須在11日中午12點前登入遠大售票系統完成刷卡付款，才能正式取得門票，今天也是抽選登記最後一天，《NOWNEWS今日新聞》同步整理抽選登記時間、中獎公布日與付款流程，想在小巨蛋聽LiSA現場開唱的粉絲，現在不登記真的就沒了。活動時間：6／19（五）19：00 開演、6／20（六）17：00開演活動地點：台北小巨蛋 Taipei Arena（臺北市松山區南京東路四段2號）一般票價：5280元、4880元、4280元、3880元、2880元、800元身障優惠票價：400元登記時間：今（2／8）晚7點截止登記結果公布：2026／2／10（二）12：00 起陸續發送Email、簡訊通知繳費期限：2026／2／11（三）12：00止付款方式：信用卡曾唱紅《鬼滅之刃》、《刀劍神域》主題曲的日本動漫御用搖滾歌姬LiSA宣布攻蛋！她將於6月19、20日在台北小巨蛋舉辦連續兩天的演唱會「LiVE is Smile Always～15～ (iCHiNiTSUiTE GO)」，不僅慶祝了她出道15週年，更實現了她2024年在台灣開唱時，和粉絲做下「唱進小巨蛋」的約定。LiSA在2024年亞洲巡演中，於林口體育館舉辦的台北場一開賣即秒殺，萬人齊唱《紅蓮華》的熱血場面令人印象深刻。2025年行程同樣精采，不僅完成美國巡迴，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》獻唱主題曲之一〈残酷な夜に輝け〉，這也是她第四度為《鬼滅之刃》系列獻聲，並且帶著這首歌曲再度登上了《NHK紅白歌合戰》。在本次公布的亞洲巡演計畫中，台北場被視為最令歌迷振奮的一站，LiSA曾多次向粉絲喊話，希望有朝一日能在台北小巨蛋見面，如今終於在2026年6月19、20日連續兩天實現。