LINE又傳出異常！近期社群平台上有iPhone用戶反映，使用LINE語音或視訊通話時，明明已接通卻雙方完全聽不到聲音，重新開機、重裝LINE都沒用，讓人相當困擾，《NOWNEWS》記者日前更新到LINE 26.1.0版本後也出現相同的情況，後來有網路上神人釋出解法，發現問題多半出在「整合iPhone通話」功能，只要關閉該功能即可，記者實際關閉後，確實就恢復LINE通話。
LINE沒有跳通知、接不到電話、通話沒有聲音的問題，已經是很常見的問題，之前跳不出通知，被揪出是來電辨識軟體Whoscall自動更新惹的禍，近期又出現有網友反應可以跳出通知，也能接到電話，但通話卻沒有聲音，反覆回電也都出現相同的問題，讓網友氣到跳腳。除了等待官方揪出原因後推出更新版之外，網路上有不少大神已經找出解法。
有內行人認為問題可能是出在iPhone內的「整合iPhone通話」功能。該功能原本是讓第三方通訊App的通話紀錄，能與手機原生通話介面整合顯示，但在部分系統版本或App更新後，卻可能導致LINE通話聲音異常，出現單向聽不到或完全無聲的狀況。
關閉「整合iPhone通話」路徑
該如何關閉「整合iPhone通話」？用戶只要打開LINE裡面的「設定」，往下找到通話，點進後將「整合iPhone通話」關閉，再重新開啟LINE通話，多數情況下聲音問題就能立刻解決。記者實際關閉後，確實改善了通話沒有聲音的問題。
關閉路徑：LINE「設定」> 往下找到「通話」> 點進後將「整合iPhone通話功能」關閉
關閉「整合iPhone通話功能」不影響LINE使用
關閉該功能並不會影響LINE本身的通話品質，也不影響文字訊息、貼圖或視訊功能，唯一差別在於LINE通話紀錄不會再顯示於iPhone原生通話清單中，對多數使用者來說影響不大。
這類狀況多半與iOS系統對第三方通話App的權限管理有關，特別是在系統更新後，通話音訊路徑可能出現衝突，導致聲音無法正確輸入或輸出，LINE可能並非唯一受影響的App，但由於使用率高，問題特別明顯。
資料來源：LINE
