新台幣將啟動24年來首次改版，央行也在日前宣布，以「台灣之美」為主題邀請全民參與於官網投票後，引起民眾廣泛討論，網路甚至流傳多張宣稱為新版新台幣鈔券圖案。對此，央行今（4）日特地澄清，並未公布任何新版鈔券設計圖案，亦非任何規畫中的內容，呼籲民眾勿輕信或轉傳。央行今（2026）年1月27日啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動是以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。央行表示，網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非央行所發布，亦非任何規畫中的內容，請民眾切勿輕信或轉傳。央行強調，後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以央行正式發布的公告為準，避免轉傳未經查證的訊息，共同維護資訊正確性。另外，有關「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，央行將持續進行至2月13日下午5時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。