▲張員瑛因白皙肌膚與精緻妝容，被大讚是瓷娃娃。（圖／張員瑛IG@for_everyoung10）

▲多賢因為白皙肌膚與軟萌長相，被稱為人間豆腐。（圖／多賢IG@dahhyunnee）

▲Karina因精緻長相與超強比例，被稱為人間AI。（圖／Karina IG@katarinabluu）

▲Winter人如其名，皮膚如冬天白雪般白皙。（圖／Winter IG@imwinter）

許多韓國明星都有自帶濾鏡的白皙皮膚，其中，i-dle的台灣成員舒華更是以白到發亮的膚色聞名，不只皮膚細膩無瑕疵，就連拍照時，都彷彿自帶打光效果。除了她以外，IVE成員張員瑛也因白皙透亮的膚色，被稱為「白皙天花板」。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理出韓星5大白雪公主，不只有舒華跟張員瑛，TWICE成員多賢被稱為「人間豆腐」，還有aespa人間AI隊長Karina、以及連藝名都讓人聯想到白雪的Winter，一起來看看這幾位自帶打光效果的女星吧！舒華出道以來就以白皙無瑕的膚色聞名，她的白不只是膚色，更是一種透亮的「冷感」。即使在高清鏡頭下，她的皮膚依舊細膩到看不見毛孔，被粉絲戲稱為「白到發亮」。曾有一名化妝師透露，舒華膚色比韓國國內最白的粉底色調還白，需要混和其他牌子粉底液，才能調出她的膚色。而舒華私下經常素顏出鏡，健康且具透明感的膚色，讓許多粉絲都非常羨慕。張員瑛瓷娃娃般的完美妝容，是許多女生爭相模仿的對象，被稱為「白皙天花板」的她，膚質光滑如鏡，在舞台燈光的照射下，整個人彷彿籠罩在一層柔光濾鏡中，再搭配張員瑛極具靈氣的五官，彷彿自帶打光板，讓她看起來就像是一位從櫥窗裡走出來的精緻芭比。TWICE成員多賢在團隊中的綽號就是「人間豆腐」，標誌性的「豆腐肌」，白到近乎半透明，甚至還常在舞台上因為太白，而發生感光過度的情況。多賢的白帶有一種柔軟且純淨的感覺，加上萌感十足的可愛臉蛋，讓她即便不施粉黛，在人群中依然能憑雪白膚色成為眾所矚目的焦點。被稱為「人間AI」的aespa隊長Karina，擁有近乎完美的視覺比例，而她的白皙膚色更加強了那種「非人類」的AI感，膚色被形容為自帶「冷調藍光」，即使在強烈燈光照射下也幾乎無色差，讓她就算在聚光燈下，都能呈現高冷雪白肌。Karina還曾在出席時裝周時，手跟腿都白到被誤會穿了絲襪，更加增添了非現實的美感。aespa成員Winter就如她的藝名一樣，皮膚白到宛如冬天的白雪，加上冷美女的形象，給人一種清爽、冷冽的初雪感。Winter的皮膚不只白，就連膚質都非常好，即使無濾鏡照片也顯得乾淨細膩，幾乎沒有色素沉澱或暗沉，毛孔也非常細小。Winter也常以全身白系或冷色調造型詮釋時尚，完美駕馭清冷感風格，是著名的奶油肌代表。