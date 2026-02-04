我是廣告 請繼續往下閱讀

▲除了圍爐吃大餐，基金會還致贈大包生活物資，並送上象徵平安祝福的紅包，希望創造共善，讓長輩歡喜過好年。（圖／主辦單位提供）

▲中醫大附醫攜手林增連基金會，今天舉辦慈善音樂會，邀請百名獨老圍爐迎新春。（圖／主辦單位提供）

歲末寒冬送暖！中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，今日舉辦「相信希望相信愛」慈善音樂會，特別出動大批志工，將南投信義、和平山區與石岡等偏鄉近百名獨居長輩接到台中圍爐。基金會董事長林嘉琪表示，希望透過美好旋律與溫暖陪伴餐聚，讓長輩感受到如同家人團圓般的溫暖，不再孤單，共善共好歡喜過好年。中醫大附醫院長周德陽表示，秉持蔡長海董事長「取之社會、用之社會」理念，長期深耕社會公益、關懷弱勢族群，落實企業社會責任。自105年起迄今，攜手林增連慈善基金會舉辦多場「相信希望・相信愛」慈善音樂會，透過音樂陪伴獨居長輩，讓關懷成為日常。周德陽表示，台灣邁入高齡社會，獨居長輩人數逐年增加，長期缺乏陪伴與社交互動，容易影響身心健康。由中醫大附醫與林增連慈善基金會合作，103年起響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居志人平台，不僅照顧台中市區的獨居長者，更擴及偏鄉石岡區及和平區、信義鄉。十多年來結合醫療專業、企業志工與社會資源，深入城市與偏鄉地區，用一次次的探訪、照護與陪伴，走進長輩日常，至今關懷服務人數已近502人，並榮獲「SNQ 國家生技醫療品質—公益服務類銅獎」肯定。林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，自己媽媽93歲，深深了解年長者需要的是陪伴與關心，基金會與醫院一起照顧獨老，透過圍爐與音樂會讓他們知道自己不孤單，希望創造共善共好，讓曾經辛苦為下一代打拼的長輩們溫暖過好年。除了圍爐吃大餐外，基金會準備生活所需的大包物資，並送上象徵平安祝福的紅包，讓關懷不僅止於活動當天，也能延續到日常生活，長輩們無不樂開懷，各個綻放欣喜笑顏。