世界博覽會每5年舉辦一次，去年大阪世博的主題是「設計充滿生命光輝的未來社會」，台灣館-TECH WORLD館配合大阪世博主題，以「連結世界 共創未來美好生活」為發想主題完美呈現。2026年台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府表示，當初感動台灣人、外國人的台灣館-「TECH WORLD」將重現在台灣燈會會場，且免費入場，但是需限制人數，今日中午12:00開放預約，平台、規則一次看。
去年在大阪世博受到好評的台灣館「TECH WORLD」，策展理念是「共好」，規劃「生命」、「自然」及「未來」三大劇場。TECH WORLD館從生命的多元包容展現人與人共好的價值；從與自然共好，呈現臺灣好山好水好養生的環境；從科技發展呈現臺灣在半導體供應鏈的關鍵性角色，也願與世界共創未來美好生活之意。
而此次三大劇場特別於2026台灣燈會在嘉義重現，與台灣燈會同步於3月2日登場。
🟡「2026台灣燈會－TECH WORLD 館」門票預約資訊：
門票預約：2026年2月5日 中午12:00 開放全場次
預約平台：2026台灣燈會－TECH WORLD 館門票預約
預約規則：
一、每帳號申請上限4人：線上取票一個帳號至多可預約4個QR Code（僅限同一場次，需填寫每人資料-姓名、電話、信箱），進入資料填寫前請先選取人數，若超過人數之預約需使用其他帳號分筆預約。
二、預約時段僅保留半小時：預約票券僅保留至該預約時段開始後30分鐘，逾時未完成報到者，該票券即視同失效，僅能現場排隊候補。例如：預約 10:00–10:30 場次者，最晚須於 11:00 前完成掃描報到，逾時視同放棄該場次。
三、變更行程要自行取消：若行程變更，敬請先行取消預約，方可再次預約。最晚可於前1日取消預約。
四、憑QR code入場：報名成功後將寄送票券資訊及QR code至訂購人信箱，報到時請出示QR code，憑票入場。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」資訊一覽：
展期：
試營運2026年3月2日(一)；
正式營運2026年3月3日(二)~ 2026年3月15日(日)
時間：10:00-22:00（營運日期、時間以官方網站最新消息為準）
地點：嘉義縣政府前廣場-TECH WORLD館，地址：嘉義縣太保市嘉朴東路一段21號（中油加油站旁)
資訊來源：嘉義縣政府、TECH WORLD館
我是廣告 請繼續往下閱讀
而此次三大劇場特別於2026台灣燈會在嘉義重現，與台灣燈會同步於3月2日登場。
門票預約：2026年2月5日 中午12:00 開放全場次
預約平台：2026台灣燈會－TECH WORLD 館門票預約
預約規則：
一、每帳號申請上限4人：線上取票一個帳號至多可預約4個QR Code（僅限同一場次，需填寫每人資料-姓名、電話、信箱），進入資料填寫前請先選取人數，若超過人數之預約需使用其他帳號分筆預約。
二、預約時段僅保留半小時：預約票券僅保留至該預約時段開始後30分鐘，逾時未完成報到者，該票券即視同失效，僅能現場排隊候補。例如：預約 10:00–10:30 場次者，最晚須於 11:00 前完成掃描報到，逾時視同放棄該場次。
三、變更行程要自行取消：若行程變更，敬請先行取消預約，方可再次預約。最晚可於前1日取消預約。
四、憑QR code入場：報名成功後將寄送票券資訊及QR code至訂購人信箱，報到時請出示QR code，憑票入場。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」資訊一覽：
展期：
試營運2026年3月2日(一)；
正式營運2026年3月3日(二)~ 2026年3月15日(日)
時間：10:00-22:00（營運日期、時間以官方網站最新消息為準）
地點：嘉義縣政府前廣場-TECH WORLD館，地址：嘉義縣太保市嘉朴東路一段21號（中油加油站旁)