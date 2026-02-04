快點翻出發票對對看！114年11、12月期統一發票日前開出獎號，1000萬特別獎為「97023797」，最終一共開出17張特別獎發票，其中更有1位幸運兒，繳交中華但信的電話費就成為千萬得主，更有台中人繳交家中市話費用就幸運拿到200萬發票！

我是廣告 請繼續往下閱讀
繳電話費發票中獎了！幸運兒誕生門市、通話費金額一次看

🟡 1000萬元特別獎（1張）

發票開出地點：中華電信股份有限公司基隆營運處
地址：基隆市安樂區安樂路 2段127號
消費金額與內容：通話費，173元。

▲中華電信股份有限公司基隆營運處在去年11至12月間開出了1千萬特別獎發票。（圖／GoogleMaps）
▲中華電信股份有限公司基隆營運處在去年11至12月間開出了1千萬特別獎發票。（圖／GoogleMaps）
🟡 200萬元特獎（1張）

發票開出地點：中華電信股份有限公司臺中營運處
地址：臺中市西區市府路 37號
消費金額與內容：通話費，75元。

▲中華電信股份有限公司臺中營運處開出200萬元特獎發票。（圖／GoogleMaps）
▲中華電信股份有限公司臺中營運處開出200萬元特獎發票。（圖／GoogleMaps）
從通話費金額判斷，台中營運處開出的200萬元特獎發票，得主疑為繳交市內電話基本型C月租費的基本費而獲得；基隆市的得主則疑似是VoLTE手機升級4G單門號方案，月繳183元。

統一發票11、12月中獎號碼一次看

📌特別獎號碼：97023797
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📌特獎號碼：00507588
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📌頭獎號碼：92377231、05232592、78125249
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：財政部

相關新聞

好市多採買發票中1000萬！幸運會員在台北、高雄　消費金額曝光

電子發票存LINE Pay沒中獎過！他「1步驟」做錯：獎金全送別人了

雲端發票不是能刷就好！「少1動作」獎金歸零充公　一堆人超後悔

7-11「花23元中1000萬」！11、12月發票開8張大獎　中獎門市一覽