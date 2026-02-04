快點翻出發票對對看！114年11、12月期統一發票日前開出獎號，1000萬特別獎為「97023797」，最終一共開出17張特別獎發票，其中更有1位幸運兒，繳交中華但信的電話費就成為千萬得主，更有台中人繳交家中市話費用就幸運拿到200萬發票！
繳電話費發票中獎了！幸運兒誕生門市、通話費金額一次看
🟡 1000萬元特別獎（1張）
發票開出地點：中華電信股份有限公司基隆營運處
地址：基隆市安樂區安樂路 2段127號
消費金額與內容：通話費，173元。
🟡 200萬元特獎（1張）
發票開出地點：中華電信股份有限公司臺中營運處
地址：臺中市西區市府路 37號
消費金額與內容：通話費，75元。
從通話費金額判斷，台中營運處開出的200萬元特獎發票，得主疑為繳交市內電話基本型C月租費的基本費而獲得；基隆市的得主則疑似是VoLTE手機升級4G單門號方案，月繳183元。
統一發票11、12月中獎號碼一次看
📌特別獎號碼：97023797
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：00507588
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：92377231、05232592、78125249
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
資料來源：財政部
