「山嵐號」觀光列車2026前進府城！西部新路線：台南—彰化

▲2026台鐵「山嵐號」觀光列車，西部新路線「台南至彰化」。（圖／雄獅旅遊 liontravel.com）

▲山嵐號觀光列車來到美食之都台南啦。（圖／記者蕭涵云攝）

山嵐號餐飲首重「米飯」！台南晶英酒店端出太子宴、阿舍餐

▲韓國啦啦隊成員趙娟週，開箱山嵐號西部新路線。（圖／記者蕭涵云攝）

▲韓國啦啦隊成員趙娟週擔任一日管家。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「山嵐號」延伸至山與平原交會的嘉南地景，深入台灣重要糧倉。（圖／記者蕭涵云攝）

▲山嵐號列車新餐點亮相，食材豐富、擺盤又美觀。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱！紅蟳米糕、蒲燒鰻魚、金桃家草莓大福

▲回程菜單開吃「阿舍餐」紅蟳米糕搭配紅燒豬腳、鳳腿照月等手路菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：台南寶藏女孩侯芳、韓國啦啦隊成員趙娟週登上「山嵐號」。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者今實際開箱去程太子宴餐時，最喜歡水潤的關廟竹筍、口感清脆的將軍蘆筍及白河蓮藕，吃起來如廚藝總監鄭安宏所說，五目飯只有淡淡的調味，襯托搭配的柳營長短樹放牧蛋做成的玉子燒、蒲燒鰻及台灣味噌豬五花，細緻有味。

▲去程菜單「太子宴」開吃日式五目飯，搭配蒲燒鰻、無毒蝦艷煮、台灣味噌豬五花。（圖／記者蕭涵云攝）

▲車長室旁的專屬座位，最適合拍美照打卡。（圖／記者蕭涵云攝）

記者認為,今「山嵐號」列車餐點對比

，在食材豐富層次、及擺盤美觀程度，都更顯進步，忍不住一陣狂拍美照，差點捨不得吃下肚。

▲台南爆紅排隊名店「金桃家草莓大福」山嵐號吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「山嵐號」明信片也進化，動手體驗三色疊印，有4款在地美食代表圖案可選。（圖／記者蕭涵云攝）

山嵐號體驗進化！疊印明信片、隱藏版周邊商品

現在車上還買得到隱藏版周邊商品當伴手禮，糖果、筆記本、磁鐵等文具；最讓人眼睛一亮的是，「金針花」

透明壓克力刺繡吊飾組，有如日本神社御守般精緻。

▲山嵐號觀光列車「隱藏版」周邊商品，「金針花」透明壓克力刺繡吊飾組好美。（圖／記者蕭涵云攝）

大林周邊景點！百年老屋雪香亭、泰成藥行 見證「抓猴」歷史的成都旅社

▲「成都旅社」轉型成民宿可入住。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「成都旅社」轉型成民宿可入住。（圖／記者蕭涵云攝）

山嵐號「台南—彰化」西部新路線！路線、價格一次看

▲「雪香亭」的古董留聲機是鎮店之寶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「泰成藥行」老闆展示大守宮也是種中藥材。（圖／記者蕭涵云攝）

免排隊喝阿裕牛肉湯！收集必比登美食地圖 雄獅旅遊五大主題行程