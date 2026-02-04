台鐵「山嵐號」旬味觀光列車，2026年全新路線首度前進西部「台南至彰化」，攜手台南晶英酒店端出百年太子宴與阿舍餐，《NOWNEWS今日新聞》開箱紅蟳米糕、蒲燒鰻魚、爆紅排隊甜點金桃家草莓大福，飽覽嘉南平原，路線、菜單價格一次整理。必玩周邊景點造訪西部第一慢城大林，百年老屋「雪香亭」、傳承三代「泰成藥行」、見證「抓猴」歷史的成都旅社，雄獅旅遊表示，推薦免排隊喝阿裕牛肉湯、收集必比登美食地圖等五大主題行程。
「山嵐號」觀光列車2026前進府城！西部新路線：台南—彰化
榮獲「2025金點設計獎標章」台鐵「山嵐號」旬味觀光列車，去年首度啟航花東縱谷，累積近2萬人次搭乘好評。
「山嵐號」2026年全新路線首度前進「府城」美食之都，行駛「台南至彰化」。雄獅旅遊表示，將原以山巒霧氣為靈感設計的「山嵐號」，延伸至山與平原交會的嘉南地景，引領旅客深入台灣重要糧倉的風土樣貌。
山嵐號餐飲首重「米飯」！台南晶英酒店端出太子宴、阿舍餐
雄獅旅遊表示，「山嵐號」路線自東部移到了西部，旬味觀光列車不變的主軸，便是以「米飯」作為靈魂。去年行駛花東縱谷段，吃到冠軍私廚主廚葉志龍運用芋頭、紅藜、南瓜打造的炊飯。
今年，「山嵐號」去程太子宴開吃有如日本御節料理的日式五目飯，台南晶英酒店西餐廚藝總監鄭安宏表示，特選《無米樂》紀錄片中後壁鄉的越光米，搭配佳里紅蘿蔔、牛蒡、木耳、金針菇、鴻禧菇等蔬食，吃進土地融合的概念。
回程阿舍餐延續晶英團隊數幾年備受好評的阿舍宴，選用嘉義大林的糯米，端出百年漢席代表的紅蟳米糕、配上鹹蛋黃與蛋酥的在地風味，表示對上車客人的一種款待。
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱！紅蟳米糕、蒲燒鰻魚、金桃家草莓大福
鄭安宏透露，阿舍餐還重現幾十年前的富貴人家料理才有的「鳳腿照月」手路菜，以去骨雞腿肉包裹鹹蛋黃成月見捲；而「看見月亮」的映照意象，也呼應到去程太子宴，以台南代表性的虱目魚製成「月映魚捲」。
回程阿舍餐鄭安宏還推薦阿舍蟳丸、百花烏魚子、八寶丸及師傅自己做的阿舍香腸；他坦言：「別以為配菜就比較簡單，譬如醃蘿蔔的功夫其實非常困難，也很難去量產。」
《NOWNEWS今日新聞》記者今實際開箱去程太子宴餐時，最喜歡水潤的關廟竹筍、口感清脆的將軍蘆筍及白河蓮藕，吃起來如廚藝總監鄭安宏所說，五目飯只有淡淡的調味，襯托搭配的柳營長短樹放牧蛋做成的玉子燒、蒲燒鰻及台灣味噌豬五花，細緻有味。
記者認為，今「山嵐號」列車餐點對比去年首航的菜色，在食材豐富層次、及擺盤美觀程度，都更顯進步，忍不住一陣狂拍美照，差點捨不得吃下肚。
甜點還端出全台爆紅、台南知名的排隊名店「金桃家草莓大福」，吃得到當季水果甜潤不膩的風味，讓大家在車上就能享用太貼心。
山嵐號體驗進化！疊印明信片、隱藏版周邊商品
記者再推薦搭乘「山嵐號」必玩疊印明信片，有4款在地美食代表圖案，翻至背面可以動手體驗三色疊印，蓋起來好美又有紀念意義。
現在車上還買得到隱藏版周邊商品當伴手禮，糖果、筆記本、磁鐵等文具；最讓人眼睛一亮的是，「金針花」透明壓克力刺繡吊飾組，有如日本神社御守般精緻。
大林周邊景點！百年老屋雪香亭、泰成藥行 見證「抓猴」歷史的成都旅社
「山嵐號」新路線必玩西部第一慢城「大林」，傳承三代的中藥行「泰成藥行」，2017年成立泰成中藥文物館開放參觀，導覽人員詳細解說使用中藥器具處理藥材的技術，記者還見識到名貴冬蟲夏草，海馬、「蛤蚧」大守宮及海螵蛸等眾多特殊中藥材。
過去曾是當地最大酒家的百年老屋，翻修成吃得到南部口味豆漿豆花的「雪香亭」，鎮店之寶的古董留聲機好有趣。串連戲院、茶室及旅社緊密關係的「成都旅社」，還保留部分逃生機關，見證「抓猴」歷史；現轉型為混合住家功能的民宿，透過磨石子地、窗花等細節遙想當年風華。
山嵐號「台南—彰化」西部新路線！路線、價格一次看
「山嵐號」西部新路線將於4月3日正式啟程，每週五六日運行。即日起可至雄獅旅遊官網預訂，遊程皆含餐食、紀念證書與禮品、保險。
◾️去程「台南→彰化」3900元：台南→後壁→大林→彰化
◾️回程「彰化→台南」3,900元：彰化→社頭→二水→臺南
免排隊喝阿裕牛肉湯！收集必比登美食地圖 雄獅旅遊五大主題行程
雄獅旅遊以台南為策劃靈感，推薦團體行程五大主題玩法。
◾️「西拉雅職人山旅」走訪西拉雅山線景區，跟著在地職人前往在地中藥行，動手製作專屬花草茶包，晚上入住台南遠東香格里拉飯店，享高樓層房型免費升等與迎賓水果盤，每人11,000元起。
◾️「七股漁鹽學旅」深入七股潟湖，安排食魚教育與魚塭導覽體驗，搭配井仔腳鹽田採收DIY與虱目魚廚藝教學，入住台南大員皇冠假日酒店，每房加贈台南茄芷袋與古蹟文創小物，每人11,500元起。
◾️美食控必玩「台南必比登風味地圖」主題，還規劃走進菜市場體驗鳳片糕DIY，夜宿雅樂軒酒店欣賞高空夜景與駐唱演出，每房再享主題調酒，每人8,900元起。
◾️偏好慢步調的旅客，則可選擇「府城時光慢行」主題路線，體驗水印木刻手作、品嚐阿裕牛肉鍋隱藏菜單，每人10,500元起。
◾️「山海湖鐵道三日行」安排安平港遊船，串聯集集車站與日月潭湖畔漫步，三日行程每人15,800元起。
資料來源：台鐵、台南晶英酒店、金桃家草莓大福、雄獅旅遊
