2026年台北國際動漫節今（5）日正式登場，展場入場時間為上午10點，並且上午10點30分邀請知多娘與大會吉祥物漫寶一起帶來精彩的歌舞演出，台北國際動漫節今年匯集超過100家廠商、約800個攤位共襄盛舉，官方預期參觀人潮可突破50萬人，《NOWNEWS》台北國際動漫節門票價格、攤位平面圖、舞台活動一次看，並且超過40家廠商提供特定商品可使用文化幣折抵。
🟡台北國際動漫節售票資訊
【2026台北國際動漫節】
◾活動時間：2026/2/5（四）～2/9(一) 10:00~18:00
◾活動地點：南港展覽館一館；台北市南港區經貿二路 1 號 （捷運南港展覽館站1號出口）
◾門票資訊：全家門市、FamiTicket網站(可使用文化幣) 、電子票；展期票180元（2/5~2/9），全家門市、FamiTicket網站(可使用文化幣)、現場可購票
🟡2026台北國際動漫節攤位平面圖，匯集超過100家廠商、約800個攤位
🟡台北國際動漫節開幕典禮嘉賓-知多娘
最喜歡台灣的知多娘，每年都會來到動漫節與大家見面，這次更擔任開場嘉賓，帶來最道地的知多偶像演出，將與大會吉祥物漫寶Manbo在大會舞台上一起帶來精彩的歌舞演出。
開幕典禮演出資訊
演出嘉賓：知多娘。與大會吉祥物-漫寶Manbo
演出時間：2/5（四）10:30
演出地點：南港展覽館一館／大會A舞台
🟡台北國際動漫節舞台活動
展期中舞台活動是粉絲們期待的注目焦點，AB舞台32場活動接續登場。偶像團體表演的部分，購物橘子邀請AKB48 Team TP林于馨、黃奕霖、黃昱燕、蘇姮羽、蔡喬茵、楊亞芸、劉曉晴、蔡亞恩、張少瞳、伊 品、陳穎臻、陳以凌等，與粉絲見面！
鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT邀請紫苑アスター、Chloe、SSr研修生、時空Astria、初恋Eternal、木苺FRUCTOSE、Karei & ooo、氧氣 みどり、稲妻莉央、Pinpinn小歐、少女轉蛋、羽咲やわら、omochiおもち、白晝 U:ME、寒地霧日、二十一願楽、呆紫 アホコ等偶像熱情演出！
🟡2026台北國際動漫節可使用文化幣，適用店家一次看
動漫節今年第三度攜手參展廠商參與文化幣支付機制，超過40家廠商提供特定商品可使用文化幣折抵，13至22歲之族群，可透過手機下載「文化幣」APP，領取1200點文化幣（1點等同新台幣1元）於展場消費使用。名單持續更新中，請隨時關注官網公告。
長鴻出版社、MUSE木棉花、台灣角川、台灣東販、尖端出版、東立出版社、青文出版社、羚邦動漫展、曼迪傳播、回歸線娛樂、野獸國、胡創、平心出版／知翎文化、深空出版、三日月書版、三貝多、振光玩具、Funbox、百達遊、希萌創意、買動漫、星宇文創、安比斯動漫、JINART、台灣艾瑪文化、映像達樂、露天市集、基隆金證N、Academy Legacy Games、EBIS Anime ∣ AniEBIS、台灣駿河屋、轉蛋大王、ANYWHERE、amiami、緣創時易、可可貓漫工坊、日落小物、聚眾吸貓、毛起來抽、燈塔工作室、偶手好癢、豬帽子 Boarhat（南崁店）、四葉幸運草
資料來源：台北國際動漫節
