我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園中壢分局中壢派出所：潘張玉辰

▲桃園中壢分局中壢派出所-潘張玉辰。（圖／翻攝畫面、中壢警分局提供）

高雄苓雅分局凱旋派出所：黃信翔

▲高雄苓雅分局凱旋派出所-黃信翔。（圖／翻攝臉書、IG）

台東關山警分局池上分駐所：薛有博

▲台東關山分局池上分駐所-薛有博。（圖／翻攝Threads）

嘉義市警察局保安警察隊：劉耕輔

▲嘉義市警察局保安警察隊-劉耕輔。（圖／嘉市警察局提供）

台南市警局二分局：廖偉廷

▲台南市警局二分局刑警-廖偉廷。（圖／南市警二分局提供）

近年警界多位帥氣員警意外爆紅！英挺的外型不僅在網路掀起追蹤熱潮，更成為警務宣導的吸睛利器。這群「警界男神」以專業與陽光形象，打破大眾對警察的刻板印象，包括桃園中壢分局中壢派出所的潘張玉辰、高雄苓雅分局凱旋派出所的黃信翔、台東關山警分局池上分駐所的薛有博、嘉義市警察局保安警察隊的劉耕輔，以及台南市警二分局偵查隊的廖偉廷。他們在執行專業勤務之餘，更憑藉優異的個人特質成為基層門面，無論是投身反詐宣導還是參與公益活動，都成功拉近了警民距離，展現出人民保母的嶄新活力與正面能量。任職於桃園中壢分局中壢派出所的潘張玉辰，畢業於警專37期，他不但在同事眼中是一名工作態度極為認真、負責的模範員警，更因其英挺的外型與陽光氣質，曾多次獲邀參與警局的反詐騙宣導短片拍攝，是警界公認的專業門面擔當。潘張玉辰的超高人氣源自於2024年6月30日的一場查緝行動。當時他與中壢分局防治組員警在中平商圈，成功逮獲一名已失聯長達兩年半的阮姓移工。這段嚴肅的執法過程被路人側錄並上傳至社群平台，沒想到網友焦點全落在潘張玉辰帥氣的身影上，影片留言區瞬間淪陷。目擊者不僅大讚他「好帥」，網友更紛紛歪樓表示「想被他逮捕」、「男警IG比案情更重要」，讓這場例行查緝意外演變成一場全網瘋傳的追星現場。服務於高雄苓雅分局凱旋派出所的員警黃信翔，綽號「韓韓」，因其俊俏的外表與健美的身材多次登上新聞版面，被網友譽為「天菜員警」。他在社群平台上極具影響力，IG吸引超過7.5萬名粉絲追蹤，他經常分享執勤日常以及熱愛運動、健身的陽光生活照，專業與生活兼具的形象深植人心。在職涯表現上，黃信翔從最初擔任犯罪預防宣導承辦人開始，憑藉著專業度與親和力，一路努力通過考驗，正式成為騎警隊的一員。他曾在今年一月於高雄和平一路巡邏時，發現一名民眾的褲管不慎被單車鍊條捲入受困，隨即主動蹲下身子細心協助解圍，溫馨舉動被市警局粉專分享後引發網友熱議。他曾感性表示「不敢說自己是多厲害的警察，但希望我的努力能夠讓大家更喜歡警察這個職業！」展現出對工作的高度熱忱與使命感。來自台東、警專41期畢業的薛有博，任職於台東關山分局池上分駐所，雖然是警界新鮮人，卻擁有一身超強外語實力與陽光親切的態度。他曾多次展現專業的國民外交能量，先後協助電力耗盡的非洲留學生脫困，並在法國遊客因租賃電動車毀損而與業者產生賠償糾紛時，耐心居中協調化解爭議，更曾細心照料自摔受傷的德國遊客就醫並護送返民宿，讓外籍人士對台灣警察的可靠印象深刻。這名兼具顏質、身材與內涵的陽光男警，曾在社群平台感性自勉，期許自己不僅要站得挺拔，更要能挺起責任、壓力，幫助每一位有需要的人。薛有博以滿腔熱忱與優秀的外語溝通能力，在繁忙的執法工作中屢獲外籍遊客讚許，成為警界外型與實力兼具的亮眼新星。任職於嘉義市警察局保安隊員警劉耕輔，在守護治安之餘展現深厚的藝術才華，平時熱愛繪畫與設計的他，曾與同好舉辦「正義聯展」插畫展，更主動為服務單位設計臂章及周邊產品，並多次參與社區人像速寫活動，展現人民保母才華洋溢的一面。嘉義市警察局於2025年7月推廣兒少性剝削防制活動時，在臉書專頁發布抽獎貼文，原本主題是贈送大白熊玩偶，沒想到擔綱照片主角的劉耕輔因外型亮眼意外爆紅。大批網友紛紛留言讚嘆其帥氣容貌，直呼「想抽警察哥哥」、「獎品比大白熊更吸睛」，引發熱烈討論。雖然留言區因帥警顏值而一度失焦，卻也意外讓宣導活動獲得空前的曝光與傳播效果。現任南市警二分局偵查隊刑警的廖偉廷，2016年通過特考，歷經基層派出所磨練後轉任偵查隊。除了打擊犯罪，他更發揮數位專才擔任分局粉專「藍勾勾小編」，以熱忱促成多位百萬網紅無償拍攝反詐影片，被譽為「反詐幕後推手」。憑藉專業素養與陽光形象，他受邀擔任2026公益寫真月曆三月代言人，以實際行動詮釋為民服務的初衷與警政新活力。廖偉廷表示，自己從小就立志成為警察，雖然曾於民間擔任醫材業務，但他期望將過往累積的溝通能力轉化為實際行動，投入守護治安與服務民眾的工作，藉此展現警察為民服務的初衷與使命。