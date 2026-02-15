我是廣告 請繼續往下閱讀

國際金價水漲船高，也讓「靈神星」（Psyche 16）再度受到外界高度關注。「靈神星」是一顆位於火星與木星之間的小行星，距離太陽的距離大約是地球與太陽距離的3倍，而「靈神星」最引人矚目就是它豐富的金屬礦藏，包括黃金、鎳、鐵等等，有科學家估計它所蘊含的金屬價值可達10000千兆美元，NASA已經發射探測器，預計在2029年抵達，屆時可望揭開「靈神星」的神秘面紗。不過，有專家提醒，若把「靈神星」當成「地球人彩券」，以為所有地球人能夠從此致富，那可就大錯特錯。「靈神星」於1852年3月17日由義大利天文學家加斯帕里斯（Annibale de Gasparis）觀測發現，他以希臘神話中的女神普緒克（Psyche）為其命名；普緒克是靈魂的化身，原本是凡人，後來與愛神厄洛斯（Eros，羅馬神話中的丘比特）結為夫妻，由於它是第16顆被發現的小行星，因此也被稱為Psyche 16。靈神星位於火星與木星之間繞太陽運行，靈神星繞太陽公轉一週大約需要5個地球年，但它自轉一週，也就是靈神星上的一天，只需4個多小時。靈神星形狀像是一個馬鈴薯，最寬處達280公里，長度則是232公里。科學家認為靈神星主要由金屬構成，這也是一開頭所說，靈神星礦藏的價值可以是天文數字的由來，不過，科學家最新發現，靈神星可能是金屬和矽酸鹽的混合物，矽酸鹽是玻璃和沙子的主要成分，也就是說，靈神星上面的金屬礦藏可能沒有起初想像的那麼多。對科學家而言，靈神星真正的價值在於研究與探勘所能帶來的科學發現。科學家認為，靈神星很可能是在太陽系形成過程中，經過多次劇烈的「擦撞式掠過碰撞」（hit-and-run collisions）後倖存下來的殘骸，這類碰撞在當時相當常見。因此，靈神星或許能幫助人類理解地球核心以及其他類地行星的核心是如何形成的。至於靈神星上的金屬礦藏是否意味著天文數字的財富？答案其實是否定的，首先是如前所說，靈神星上到底有多少金屬礦藏都是未知數，要等到探測器真正抵達後才能獲得進一步的答案，早前流傳的10000千兆美元說法，只是很初期的估計，並不一定準確。再來，人類目前根本沒有技術可以在靈神星上進行大規模開採以及將金屬礦藏從靈神星上帶回地球，即使靈神星上遍地黃金，人類也只能乾瞪眼，想要開採的話，付出的成本可能比收益更高。最後，就算真的有「黑魔法」可以幫助人類將豐富金屬礦藏從靈神星運回地球，那麼等到這批礦藏到達地球的那一刻，也就意味著，貴金屬市場的價格將迎來史詩級崩盤，供應的大量提升肯定會讓價格瞬間暴跌，任何以目前價格所估計的帳面價值根本沒有意義。