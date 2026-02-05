LINE生活圈持續擴大，除了聊天、電子支付之外，旗下還有LINE Today新聞和VOOM短影片，且直接設定爲下方的常駐功能，但用戶卻不太領情，有網友在Threads上怒噴「Voom可不可以拿掉啊！」也有人同步問LINE TODAY可不可以一起移除？記者實際操作發現，LINE Today其實可以改成「通話」功能，但Voom只能關閉通知，現階段還無法移除該功能在常駐功能列上。

▲LINE VOOM是官方推出的短影音平台，但卻被罵是「最廢功能」。（圖／記者陳雅雲攝）
LINE VOOM關閉通知

短影片盛行，LINE憑藉著大量的用戶數，也想分食短影片市場，從2021年推出自家的短影音平台LINE VOOM，但事與願違並用黏著度不高，且大量的轉貼和通知更是引起了反感，可惜的是，目前依舊無法從常駐標籤下移除，只能關閉通知來減少干擾。

👉操作路徑如下：

LINE 主頁 > 右上角設定 > 進入LINE VOOM，將提醒、優先顯示熱門貼文都關閉後即可結束所有影片通知，不用繼續接收任何不必要的通知提醒。

▲LINE VOOM目前在台灣還無法完全移除，但可以將通知關閉。（圖／記者陳雅雲攝）
LINE TODAY改為「通話」

雖然LINE VOOM無法移除，但LINE Today的新聞頻道標籤可以更換成「通話」，記者實際更換成通話標籤後認為實用度更高。

👉設定路徑

LINE設定 > 通話>「顯示通話或LINE TODAY標籤」>勾選選「通話」。設定完成後就能在LINE頁面下看到「通話」標籤，增加實用性。

▲LINE主頁下方的標籤可以把LINE Today改為「通話」，如此一來就能查看用LINE和哪些好友通過話。（圖／記者周淑萍攝）
