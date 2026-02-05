LINE生活圈持續擴大，除了聊天、電子支付之外，旗下還有LINE Today新聞和VOOM短影片，且直接設定爲下方的常駐功能，但用戶卻不太領情，有網友在Threads上怒噴「Voom可不可以拿掉啊！」也有人同步問LINE TODAY可不可以一起移除？記者實際操作發現，LINE Today其實可以改成「通話」功能，但Voom只能關閉通知，現階段還無法移除該功能在常駐功能列上。
LINE VOOM關閉通知
短影片盛行，LINE憑藉著大量的用戶數，也想分食短影片市場，從2021年推出自家的短影音平台LINE VOOM，但事與願違並用黏著度不高，且大量的轉貼和通知更是引起了反感，可惜的是，目前依舊無法從常駐標籤下移除，只能關閉通知來減少干擾。
👉操作路徑如下：
LINE 主頁 > 右上角設定 > 進入LINE VOOM，將提醒、優先顯示熱門貼文都關閉後即可結束所有影片通知，不用繼續接收任何不必要的通知提醒。
LINE TODAY改為「通話」
雖然LINE VOOM無法移除，但LINE Today的新聞頻道標籤可以更換成「通話」，記者實際更換成通話標籤後認為實用度更高。
👉設定路徑
LINE設定 > 通話>「顯示通話或LINE TODAY標籤」>勾選選「通話」。設定完成後就能在LINE頁面下看到「通話」標籤，增加實用性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
短影片盛行，LINE憑藉著大量的用戶數，也想分食短影片市場，從2021年推出自家的短影音平台LINE VOOM，但事與願違並用黏著度不高，且大量的轉貼和通知更是引起了反感，可惜的是，目前依舊無法從常駐標籤下移除，只能關閉通知來減少干擾。
👉操作路徑如下：
LINE 主頁 > 右上角設定 > 進入LINE VOOM，將提醒、優先顯示熱門貼文都關閉後即可結束所有影片通知，不用繼續接收任何不必要的通知提醒。
雖然LINE VOOM無法移除，但LINE Today的新聞頻道標籤可以更換成「通話」，記者實際更換成通話標籤後認為實用度更高。
👉設定路徑
LINE設定 > 通話>「顯示通話或LINE TODAY標籤」>勾選選「通話」。設定完成後就能在LINE頁面下看到「通話」標籤，增加實用性。