台中榮總神經外科醫師日前疑似默許無照的醫療器材廠商進入手術室執刀，3人遭移送地檢署偵辦，未料高雄博田醫院也發生類似事件，高雄市衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，院長謝榮豪坦承自2020年起即允許醫材商進入手術房執行手術行為，衛生局依醫師法、醫療法先對謝榮豪、博田醫院各裁處50萬元罰鍰，全案移送地檢署偵辦中。根據《上報》報導，博田醫院椎間盤手術讓廠商代刀30分鐘，爆料影片顯示手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，還有一名醫材廠商就在手術台無菌區執行手術行為，遭疑是中榮案翻版。衛生局表示，先前並未接獲相關檢舉或陳情，今日獲悉後即前往博田國際醫院調查，經初步調查，謝姓醫師坦承於2020年起即允許醫療器材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，將依醫療法108條裁處醫院最高罰鍰50萬元整，並暫停謝姓醫師手術排程1個月進一步調查釐清；針對謝姓醫師依醫師法裁處最高罰鍰50萬元整並移付醫師懲戒；涉執行醫療行為之廠商人員移送司法機關偵辦。衛生局表示，醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。另依同法第28條之4規定，醫師聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。依據醫療法第108條規定，醫療機構容留違反醫師法第28條規定之人員執行醫療業務，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上1年以下停業處分或廢止其開業執照。