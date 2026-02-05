中央氣象署表示，今天至明天白天（2月5日至2月6日）各地多雲到晴，明天晚間鋒面通過、寒流準備南下，北部、東半部降雨機率提高，周六（2月7日）冷空氣增強，強度可能達寒流等級，周日至下周一清晨（2月8日至2月9日）最冷，台南以北、宜蘭低溫僅10至12度，空曠地區8至10度，西望洋颱風昨（4）日晚間生成，路徑對台無影響。
今天天氣：全台多雲到晴 西半部日夜溫差大
2月5日今天天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；白天西半部高溫26至30度，東半部高溫24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫14至18度，西半部日夜溫差大；西望洋颱風生成後，路徑對台灣沒有影響。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：白天依舊溫暖 入夜鋒面通過、寒流南下
2月6日明天的天氣，氣象署說明，各地早晚低溫16至20度，高溫在中部以北、宜花23至25度，南部、台東26至29度；晚上鋒面通過、寒流南下，北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東、恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。
一周天氣：入冬第2波寒流襲台 周末跌破8度
氣象署提醒，周六至下周一冷空氣增強，強度可能達到「寒流」等級，最冷時段落在「周日晚上至下周一清晨」，台南以北、宜蘭的低溫只有10至12度，空曠地區可能只有8至10度或更低，其它地區13至15度；北部、宜蘭白天也只有13至19度，中部、花蓮15至21度，南部22至27度，台東20至23度。
降雨方面，周五晚間至周六整天，受到鋒面通過影響，北部、東半部降雨機率提高，中部、南部山區普遍也會有零星降雨；周日水氣減少，剩下僅東半部和山區有零星降雨，下周一各地回到多雲到晴的天氣。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
2月5日今天天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；白天西半部高溫26至30度，東半部高溫24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫14至18度，西半部日夜溫差大；西望洋颱風生成後，路徑對台灣沒有影響。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：白天依舊溫暖 入夜鋒面通過、寒流南下
2月6日明天的天氣，氣象署說明，各地早晚低溫16至20度，高溫在中部以北、宜花23至25度，南部、台東26至29度；晚上鋒面通過、寒流南下，北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東、恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。
氣象署提醒，周六至下周一冷空氣增強，強度可能達到「寒流」等級，最冷時段落在「周日晚上至下周一清晨」，台南以北、宜蘭的低溫只有10至12度，空曠地區可能只有8至10度或更低，其它地區13至15度；北部、宜蘭白天也只有13至19度，中部、花蓮15至21度，南部22至27度，台東20至23度。
降雨方面，周五晚間至周六整天，受到鋒面通過影響，北部、東半部降雨機率提高，中部、南部山區普遍也會有零星降雨；周日水氣減少，剩下僅東半部和山區有零星降雨，下周一各地回到多雲到晴的天氣。